El líder Barcelona buscará hoy (17 horas, por ESPN) vencer por tercera vez en el año a Real Madrid, vigente campeón y actual escolta, para ampliar su cómoda ventaja al frente de LaLiga, cuando lo reciba en el Nou Camp por la 26ma fecha.

El partido se presenta rodeado de la tradicional rivalidad deportiva y de una disputa judicial por el reciente anuncio de Real Madrid de presentarse como damnificado en la causa de corrupción deportiva contra Barcelona por supuestos favores arbitrales recibidos durante las presidencias de Sandro Rossel (2010-2014) y Josep María Bartomeu (2014-2018).

El DT "blaugrana" Xavi Hernández, jugador del club en aquellos años, relativizó las sospechas al respecto en la conferencia de prensa de ayer: "No me molesta. Que la gente opine lo que quiera, yo sé que gané de forma lícita. Si algún día veo que gano gracias a los árbitros, me iré a casa. Nunca tuve esta sensación".

Barcelona suma 65 puntos en la campaña y en caso de ganar mañana aumentará a 12 su ventaja ante el Madrid, algo que según Xavi no sería decisivo para la definición del torneo porque "todos sabemos el poderío del Real Madrid y nunca hay que darlo por muerto ni mucho menos".

Barcelona se impuso 3-1 por la Supercopa de España disputada en Riyadh, el 15 de enero, y 1-0 en el Santiago Bernabéu por la ida de cuartos de final de la Copa del Rey, el 2 de marzo.