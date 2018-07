Candidato. Neymar puede ganar el premio "The Best" este año.

El brasileño Ronaldo señaló a su compatriota Neymar como el principal candidato a acabar con el reinado de Messi y Cristiano Ronaldo, si hace una buena Copa del Mundo. "En 2002, yo no había jugado mucho durante la temporada, pero hice una excelente Copa del Mundo y conseguí el premio", indicó en la presentación del premio "The Best" de la FIFA.