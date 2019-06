A jugar. El equipo de Lionel Scaloni debuta mañana en la Copa América ante Colombia, utilizando nuevamente una formación sin antecedentes bajo su mandato.

Lionel Scaloni tomó el mando de la selección mayor con una idea clara: renovación. Hacer lo que no pudieron-animaron varios de sus antecesores como Jorge Sampaoli, Edgardo Bauza y Gerardo Martino por citar algunos ejemplos. El novel entrenador cumplió con esa premisa y eso se traduce en que mañana ante Colombia, debutando en el torneo que definirá su renovación o no con la AFA, pondrá su décima formación inicial diferente en la misma cantidad de encuentros de su gestión.



Los once anti Colombia serían: Armani; Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Rodríguez, Paredes, Di María; Messi y Agüero.



El choque ante los cafeteros marcará el debut en este ciclo de uno de los pocos "históricos" que aún se encuentra con el plantel: Di María.



Tomando el equipo que debutó en la era Scaloni el 7 de septiembre del año pasado contra Guatamela en Los Ángeles, sólo seguirán en la alineación inicial cinco players: Saravia, Pezzella, Tagliafico, Lo Celso y Paredes. El resto, cambia.



A nivel táctico también Scaloni decidió hacer modificaciones constantes, quizá demasiadas. En seis de los nueve partidos hasta ahora se utilizó un formato de 4-3-3. Mientras que en los restantes tres y para mañana en Salvador Bahía se pronostica un pragmático 4-4-2, con Lo Celso recostado sobre el costado derecho del mediocampo.



A nivel estadístico, el ciclo Scaloni acumula seis victorias, dos caídas y un empate, justamente ante Colombia en el segundo juego de su mandato.



"Los entrenadores buscamos ser los más concretos posibles con los jugadores. En ese sentido, mi idea de juego es tener un equipo corto, compacto y que sepa cuándo atacar y cuándo por ahí no es lo más conveniente", enfatizó en más de una declaración Scaloni.



Mañana ante Colombia se verá cuánto de su premisa ya está dentro de sus dirigidos.

Confianza en Lionel

Un 49,5 por ciento de los argentinos aseguró que Lionel Messi (foto) será la figura de la Copa América, según una encuesta realizada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI).



En una proporción similar, del 46,3 por ciento, los hinchas le asignaron a la "albiceleste" la chapa de candidato a ganar el torneo, aunque apenas el 23,1 por ciento confía en que lo logrará. La mayoría de ellos (29,2 %) vaticinó que el equipo argentino llegará hasta la final como ocurrió en las últimas dos ediciones de la Copa América. En tanto, el 44,3 por ciento entendió que Lionel Scaloni no está capacitado para dirigir al seleccionado.