Centro de todas las polémicas fue el árbitro Jorge Baliño. Con sus decisiones ganó cuerpo la sensación de que la AFA está contra River. Se habló de eliminar el sorteo en algunos partidos.

River Plate busca superar la crisis futbolística que lo aletarga en las posiciones de la Superliga, pero los fallos arbitrales que lo perjudicaron en el empate con Godoy Cruz como local reforzaron su "guardia alta", la señal de advertencia utilizada por su entrenador Marcelo Gallardo.



Aquellas errores dirimidos en el campo de juego del estadio Monumental por el árbitro Jorge Baliño fueron reconocidos ayer tanto por el juez de línea Alejandro Mazza como por el director de Arbitraje Nacional, Horacio Elizondo, a través de una autocrítica de lo sucedido en el juego válido por la 16ta fecha.



Tan gruesos fueron que, aparte de separar de sus funciones al juez de 38 años que es bombero de oficio, ya se rumoreó en AFA que a fin de año le sacarían su licencia de árbitro internacional y hasta le podrían dar de baja.



El penal no cobrado a Lucas Pratto, quien fue derribado por Luciano Abecasis; la convalidación del gol de Santiago García, que recibió la pelota en clara posición adelantada y el tiro libre indirecto que cobró contra los "millonarios" por un supuesto pase de Maidana al arquero Armani, cuando se vio claramente que el defensor se anticipaba al delantero de Godoy Cruz y punteaba la pelota sin intención concreta de habilitar a su guardameta, son los "horrores" cometidos por el juez que dieron motivo a que por Internet se mofaran no sólo de su capacidad, sino también de su honradez, porque en un dibujo lo muestran saliendo del Monumental con dos valijas de dinero.



"Quiero pedir disculpas por el error, en el entretiempo me di cuenta que me había equivocado", afirmó el juez de línea Mazza en diálogo con TyC Sports sobre el gol de García.



Lo cierto es que en la volteada cayeron, entro otros, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, a quien por su mayor afinidad con el presidente de Boca, Daniel Angelici, aparece en un "meme" como si fuera quien habilita al "Morro" García.



En tanto, el secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), Federico Beligoy, asumió que tuvieron "un mal fin de semana", que trabajarán para "revertir esta situación" y si bien entendió el enojo de Gallardo sobre los errores de Baliño, no compartió su enojo pospartido.

