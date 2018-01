Afuera. El árbitro Fernando Espinoza estuvo en el ojo de la tormenta por su desempeño en el partido de Argentinos ante San Martín, en el que tuvo sanciones contra el Verdinegro, por lo que no dirigirá la próxima fecha.

La rápida expulsión a Marcos Gelabert, el gol anulado a Leandro Vega y las posteriores declaraciones del árbitro Fernando Espinoza haciéndole frente a los dichos por los jugadores Luis Ardente, Gelabert y el propio DT Pipo Gorosito tras la derrota 2-0 ante Argentinos el pasado fin de semana, generaron tanta polémica y frases cruzadas entre los protagonistas que ayer, cuando se realizó el sorteo en AFA de los jueces para la próxima fecha, Espinoza quedó afuera. El mendocino fue "parado" y ni siquiera figuró en la programación de la B Nacional. Mientras que Federico Beligoy será quien pite el próximo lunes ante Tigre, desde las 21.15, en el Hilario Sánchez por la 14ta fecha de la Superliga.



Si bien desde la casa madre del fútbol no hubo notificación oficial sobre por qué decidió no incluir a Espinoza en el sorteo, si realmente fue por su desempeño en la derrota del Verdinegro, o por lo que vino después que resultó ser que no bajó el tono de sus declaraciones en medio nacionales, lo concreto es que las polémicas jugadas que marcaron el partido y frases como que "Ardente es una persona sin códigos", o que "Gorosito pasó el límite y estoy pensando si hago una ampliación del informe respecto a sus declaraciones", le dejó afuera de las canchas por lo menos para la próximo fecha.



Sin Espinoza en el sorteo, ayer se designó a Federico Beligoy para el debut de local este año, ante Tigre. Un árbitro que ya pitó en el Hilario Sánchez 9 veces.



Pero en total, entre encuentros de local y visitante, lo dirigió a San Martín en 15 ocasiones: seis en Primera División y nueve en B Nacional. En la máxima categoría el equipo Verdinegro ganó cinco (a River, Olimpo, San Lorenzo, Temperley y Estudiantes) y perdió tan sólo uno (ante Boca). Mientras que en el ascenso obtuvo un triunfo, tres empates y cinco derrotas.

Volvió a la prácticas con los tres refuerzos

Tras la derrota del domingo ante el Bicho en La Paternal en el primer partido del año, el plantel Verdinegro retomó ayer los entrenamientos de cara al juego del lunes ante Tigre, con la presencia de los tres refuerzos: el volante sanjuanino Zacarías Morán Correa, el atacante Andrés Romero y el defensor uruguayo Camilo Cándido, quienes se incorporaron al plantel, hicieron minutos de fútbol con aquellos jugadores que no fueron de la partida ante Argentinos Juniors, y ya están a disposición de Pipo Gorosito.