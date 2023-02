La Liga Sanjuanina de Fútbol programó la quinta fecha del Torneo de Invierno del certamen local y sin lugar a dudas lo más importante es el choque entre el líder Desamparados y su escolta Villa Obrera, que se jugará el domingo en Puyuta. El viernes se jugará un partido, el sábado continuará con otros tres choques y culminará el domingo con seis encuentros.

La programación es:

Viernes 24: Trinidad vs. Del Bono.

Sábado 25: Marquesado vs. Atenas, Peñarol vs. Carpintería, San Lorenzo vs. Juventud Zondina.

Domingo 26: Juventud Unida vs. Unión, Recabarren vs. San Martín, 9 de Julio vs. Colón Junior, Aberastain vs. Rivadavia, Alianza vs. López Peláez y Desamparados-Villa Obrera.