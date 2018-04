Clave. Martín Benítez, autor del gol ante Boca, estará hoy frente al Corinthians, en un choque

vital para las pretensiones de ambos en la Copa Libertadores.

Independiente, envalentonado por el triunfo sobre Boca en la Superliga, recibirá hoy a Corinthians, el puntero del grupo G de la Copa Libertadores de América, en un partido válido por la tercera fecha que será clave para las aspiraciones del Rojo.



El encuentro se jugará a las 21.45 en el estadio de Avellaneda, con el arbitraje del uruguayo Daniel Fedorczuk.



El "Rey de Copas" llega a este trascendental partido con el empujón anímico que significó la victoria del domingo sobre el líder de la Superliga, Boca, por 1-0, como local.



El equipo dirigido por Ariel Holan suma 3 puntos en la zona luego de la inesperada derrota en el debut ante Dep. Lara (1-0) en Venezuela y por el triunfo (1-0) sobre Millonarios, de Colombia, en Avellaneda.



Para encaminar la clasificación a la próxima fase, el Rojo buscará ganar y trepar a la punta que pertenece a Corinthians, que tiene 4 puntos por el empate que obtuvo en Colombia ante Millonarios (0-0) y por la victoria sobre Lara (2-0) en San Pablo.



En caso de dejar los tres puntos en casa, Independiente quedará mejor parado de cara al partido revancha del próximo 2 de mayo en San Pablo.



A su vez, Atlético Tucumán afrontará hoy un duro desafío en su visita a The Strongest en los 3.600 metros de altura de La Paz (Bolivia) en partido de la Copa Libertadores que lo obliga a lograr un buen resultado para no quedar atrás en la lucha por la clasificación. El partido del Grupo C, que comenzará a las 19.15 (hora argentina) en el estadio "Hernando Siles", será dirigido por el chileno Julio Bascuñán.