Jorge Amor Ameal (foto), presidente de Boca, se expresó sobre la actualidad deportiva e institucional del club y hubo algunas frases que hicieron ruido. Es que, cuando fue consultado por la despedida de Carlos Tevez de la institución, dejó una polémica opinión sobre el retiro del Apache.

El directivo manifestó su análisis en diálogo con Radio Nacional: "Voy a ser clarito: cuando Carlos decidió que se retiraba le ofrecimos el estadio para la despedida, si quería hacer un partido y después si quería anunciar al periodismo la realidad. Carlitos fue un gran jugador, todo el mundo dice 'el jugador del pueblo'. Sí, un excelente jugador, no me cabe duda. Después le deseamos lo mejor como técnico de Rosario Central", manifestó.

Debido al tono de su respuesta, los periodistas le consultaron si estaba enojado con él. "No, no, él tomó la decisión de retirarse. A ver, hay jugadores inteligentes que no quieren que los eche la gente, él decidió irse. Fue muy inteligente", subrayó.

¿Y ROSSI?

Ameal se expresó también sobre el futuro del arquero xeneize, quien tiene contrato hasta junio del 2023 y por ahora no aceptó la oferta para continuar en la institución: "Nosotros cuidamos al club y Rossi cuida su economía. Recuerdo que cuando se fue Andrada decían que debíamos traer otro arquero. Nosotros a Rossi le hicimos la mejor oferta, pero él tiene el derecho a decidir otra cosa", deslizó.