El final del Tour de Francia llega con las ocho vueltas al tradicional circuito por los Champs Elysee (Campos Eliseos) para celebrar el triunfo del esloveno Tadej Pogacar,

mientras que el británico Mark Cavendish buscará un quinto triunfo al "sprint" en la etapa que le permita superar el récord del belga Eddy Merckx.

El champagne, las fotos de celebración, el paseo de los héroes que han logrado llegar hasta el final, a falta de los últimos 108,4 kms. entre Chatou, al Este de la capital, y la célebre avenida parisiense que desde 1975 sirve de escenario al festejo final del

Tour, darán paso al prestigioso "sprint". Si la última etapa de cada edición suele ser una fiesta, ahora la victoria final tendrá ese significado, porque Cavendich, el ciclista de la Isla de Man puede sumar, a sus 36 años, su triunfo número 35, uno más que el "Caníbal" Merckx. Cavendish, que regresó al Tour tras dos años de ausencia y después de haber estado a punto de abandonar el ciclismo, se ha revelado como el más fuerte de los "sprint".

"Estoy feliz"

El esloveno Tadej Pogacar dijo: "Estoy feliz de acabar. Han sido tres semanas duras y exigentes. No hemos parado de trabajar de la mañana a la noche. Ayer no estaba muy motivado, uno acaba por fatigarse un poco, pero me animé para preparar la etapa".

Pogacar indicó que su segundo triunfo es "diferente" del primero, pero no supo decir cual le emociona más. "El año pasado gané el último día, con mucha emoción. Fue algo inigualable. Este año estaba de amarillo tras la primera semana y eso supera todo sueño que tenía de niño".