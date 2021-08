De mayor a menor. De empezar ganando antes de los 5" a terminar cayendo ante un rival al que no le sobraron luces para ser superior. Así pasó San Martín por la cancha de San Telmo, dando pasos para atrás en algunos aspectos que parecían resueltos en un pasado no muy lejano. Pero se volvió a repetir esa historia y San Martín terminó perdiendo por 2-1 ante un San Telmo al que le alcanzó con la presión del final del primer tiempo y la del comienzo del complemento. San Martín se quedó con esa triste verdad de saberse superado por un rival que no fue más, pero que con poco lo dejó sin nada.

No pudo haber sido mejor el arranque del Verdinegro. Y es que antes de los 5" ya estaba arriba en el marcador porque Mauricio Vera aprovechó el error grosero de Achucarro y del arquero Formosa para poner a San Martín arriba. Ventaja y partido ideal para poder lastimar de contra a un San Telmo que necesitaba salir, arriesgar, desprotegerse. Fue el equipo de la Isla Maciel al frente pero sin demasiados argumentos. Fue, presionó, metió pero no lastimaba. Y San Martín tendría las chances de haber liquidado todo y no aprovechó. A los 23" metieron el centro desde la derecha y Rescaldani solo, cabeceó al cuerpo del arquero Formosa, que de rebote alcanzó a salvar su arco. Todo se hizo chato, parejo y hasta aburrido, porque San Telmo iba sin tener luces y San Martín solo esperaba. Pero llegó el minuto 45 de la primera parte y de un foul polémico, nació el tiro libre de San Telmo que terminaría en empate. Le pegó Quiroz al primer palo y Leo Corti cubrió bien pero su rebote le quedó servido a Amilivia que empujó al gol para igualar la historia.

En el inicio del segundo tiempo, San Martín cometió el enorme error de dejarlo ser a San Telmo. Sin la pelota, el Verdinegro se fue replegando, metiéndose contra Corti y a los 12" llegaría el castigo porque ganó Quiroz, metió el centro al corazón del área y ahí, solo, Velázquez definió para poner a San Telmo arriba por 2-1. Demasiado premio. Así, San Martín fue dejando escapar un partido que parecía suyo. Un paso en falso que no se esperaba.

Próximo viernes

En la campaña de San Martín, el futuro se llama Defensores de Belgrano al que recibirá este próximo viernes desde las 16 en Concepción en el marco de la fecha 24 del torneo. Luego, por la fecha 25, será visitante de Santamarina en Tandil.