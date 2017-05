Mucho les costó para llegar a esta realidad. La remaron, sí y mucho. Le pusieron mucho empeño a sus sueños y como todo sacrificio siempre tiene recompensa el Club Social y Deportivo Media Agua la tendrá dentro de unos meses cuando estrene su propia cancha en la villa cabecera del departamento Sarmiento. El club que se creó por la pasión de un grupo de jóvenes amantes del hockey sobre patines, que ni siquiera llegaron a jugar ese deporte, estrenará su cancha en poco tiempo y además de practicar el deporte insignia, también incluirán otras disciplinas.



Al Club Media Agua todo le costó siempre el doble. Es que la institución mediagüina pagó caro por el simple hecho de estar a casi 60 kilómetros de la capital sanjuanina. Allí, la capital del departamento, que cuenta con una población de 5 mil habitantes, poco conocían del deporte que más títulos le dio a la Argentina. Por eso, a fines de la década del '90 un grupo de jóvenes apasionados por el deporte que caracteriza a San Juan decidió darle forma a ese sueño. En ese grupo de ideólogos estaba quien hoy es el presidente del club: José Furió.



"Nunca llegamos a jugar al hockey pero nos apasionaba y en el '98 cuando el Polideportivo estaba en la Villa de Media Agua, comenzamos a comprar los materiales para construir una cancha que lamentablemente nunca llegó a existir", cuenta el presidente. Pero claro, como la idea siempre estuvo alguien se encargó de cuidar esos materiales como oro para en un futuro, llegar a la tan ansiada sede propia. Los años fueron pasando y después esos mismos jóvenes crearon la Escuelita de hockey en el Club Belgrano, que hasta ese momento solo brindaba patinaje artístico. Allí funcionó la escuelita de hockey hasta el año 2012.



En ese año se trasladaron al Polideportivo Municipal nuevo ubicado en calle Barboza -a poco más de un kilómetro al Norte de la calle principal de Media Agua- donde funciona en la actualidad. "El polideportivo era nuevo, tenía un playón, el municipio compró los materiales para hacer las barandas y los papás las construimos y así empezamos a participar oficialmente como club", expresa con orgullo su presidente. Con eso rápidamente tramitaron la Personería Jurídica que recién fue otorgada en el 2015 aunque el club igual ya venía jugando los torneos oficiales de la Federación Sanjuanina de Patín.



El sueño parecía cumplido pero faltaba más. Como el anhelo de tener la cancha propia seguía firme, el municipio les donó un terreno en plena villa caucetera y rápidamente pusieron manos a la obra. Como los materiales que habían comprado hace casi 20 años todavía existían ahí no más comenzó la construcción del playón que también recibió un importante aporte de la Cámara Minera. Claro, son un club humilde y con eso igual no alcanzaba, así que gracias a los subsidios de la Secretaría de Deportes bajo el programa "Clubes Argentinos" hace poco pudieron adquirir las barandas, el cierre perimetral y los baños.



La obra avanza casi en un 40 por ciento y se espera esté lista en los próximos meses. Allí seguramente la cifra, que por el momento oscila entre los 75 jugadores en todas las categorías, crecerá sabiendo que quedará al alcance de todos. "¿Qué sueño me queda por cumplir? Creo que ya se cumplieron en gran parte, estrenar nuestra propia cancha y completar las divisiones inferiores, eso sería la frutilla del postre", expresó emocionado su presidente. Y no es para menos los mediaguinos nunca dejaron de patinar por ese sueño que está pronto a hacerse realidad...

Abierto a todos



El Club Media Agua insta a todos los mediaguinos a meterse en el mundo del hockey. Cobran una cuota mensual de 150 pesos y cuentan con 17 pares de patines para prestar a quienes no los tengan. Cuentan con una masa societaria de 80 socios que pagan una cuota mensual de 30 pesos.



Dicen que un viaje hasta la ciudad a participar de los torneos (cada 15 días) les cuesta 2 mil pesos para 20 jugadores, por eso tienen que salir a vender empanadas, pollos y rifas para poder solventar esos gastos.