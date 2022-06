Patronato derrotó, de local, por 1 a 0 a Aldosivi y consiguió tres puntos vitales en su lucha por no descender, en un partido correspondiente a la tercera fecha del campeonato de la Liga Profesional. El sanjuanino Francisco Alvarez, que se sumó recientemente al conjunto de Paraná, ingresó desde el banco de suplentes en el último cuarto de hora.



En su objetivo de no perder la categoría, el equipo dirigido por Facundo Sava se hizo fuerte en el Presbítero Grella gracias a un golazo del lateral Facundo Cobos, que desde un costado la clavó en el segundo palo de José Devecchi. Para el encuentro Facundo Sava dispuso que los locales jugaran con un tradicional 4-4-2, mientras que Diego Villar optó por un 4-4-2, con Matías Pisano como enganche, Santiago Silva y Braian Martínez como delanteros.



En los primeros minutos Patronato aprovechó una mala salida de Devecchi ante un pelotazo largo, pero Herrera la tiró afuera cuando tenía el arco vacío. Minutos después Medina erró un gol imposible solo ante el ex San Lorenzo, luego de aprovechar otra falla de la defensa marplatense. El arma usada por Sava para llegar rápido al área rival eran los precisos pelotazos largos del arquero Facundo Altamirano, al que a veces se sumaba Leonel Mosevich con sus lanzamientos.



A los 22 minutos Patronato abrió la cancha con Medina. que antes de que se le fuera la cedió a Facundo Cobos, que estaba solo y apuntó al segundo palo de Devecchi y la clavó en ese lugar, aunque para muchos lanzó un centro. Aldosivi llegó con un desborde de Pisano que obligó a una rápida salida de Altamirano para neutralizarlo e inmediatamente Patronato golpeó con un ataque que canalizó Herrera, quien definió lejos del arco.



En el segundo tiempo Aldosivi se paró unos metros adelante, al punto tal que Devecchi se ubicó prácticamente como libero afuera del área y jugó mucho con el pie. Patronato decidió esperar unos metros más atrás y eso equilibró el juego, aunque ambos arqueros no tuvieron tanta participación, a excepción de Devecchi con el pie. El ex San Lorenzo protagonizó un blooper a los 14 minutos, cuando la pisó y quiso tirar un taco para un compañero, pero Axel Rodríguez le cometió una falta por pura torpeza y le “salvó la vida” al guardameta.



Ambos técnicos realizaron cambios, pero a pesar de los esfuerzos de Sava, sus futbolistas retrocedieron en el campo de juego y Aldosivi intentó establecer un cerco al área comandada por Altamirano. Los minutos fueron pasando y el trabajo de ambos arqueros se fue reduciendo y la pelota iba de tres cuartos a tres cuartos, por lo que el juego se tornó casi intrascendente, aunque para Patronato el resultado significaba mucho más que tres puntos, mientras que los marplatenses perdieron los tres partidos que disputaron en este campeonato.