Patronato se alzó con la victoria por 2-0 en su visita a Vélez con goles Adrián Balboa y Sebastián Ribas, la dupla de ataque uruguaya del conjunto de Paraná.

En Liniers se vivía un clima festivo desde el inicio fruto de la vuelta oficial de Mauro Zárate al José Amalfitani, pero los festejos duraron poco ya que a los 10 minutos Balboa armó una linda jugada por izquierda que culminó con su fuerte disparo que César Rigamonti no pudo contener.

El Fortín no fue claro y, de no ser por el peso específico de Zárate, no encontraba formas de vulnerar el arco defendido por Sebastián Bértoli. Aún así, el volante Braian Cufré se encontró con un rebote que podría haber sido el empate, de no ser porque el jugador la tiró por arriba del travesaño.

En el segundo tiempo, con un Patronato parado para la contra, el equipo dirigo por Gabriel Heinze generó algunas situaciones muy claras, pero siempre se encontraba con la pierna de algún defensor o las manos del experimentado Bértoli. De hecho, fue él mismo quien descolgó un tiro libre de Zárate que se metía en el ángulo superior izquierdo de su arco.

Inmediatamente después de ese tiro libre, una contra letal de los dirigidos por Juan Pablo Pumpido culminó con el gol de Sebastián Ribas, a cinco del final.