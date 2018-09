Emblema. Darío Cvitanich marcó el único tanto en la victoria sobre Patronato. Es el segundo gol del capitán en esta Superliga.

Banfield se aprovechó del flojo presente de Patronato y le ganó por 1-0 en el estadio Florencio Sola, en el marco de la cuarta fecha de la Superliga.



El arquero visitante Sebastián Bértoli ya había salvado a Patronato en un par de ocasiones, pero sobre los 30" nada pudo hacer para evitar la caída de su valla. De un córner a favor para la visita, Banfield rechazó y salió rápido hacia el campo rival. El centro cayó en el área y Enzo Kalinski apareció para cabecear y decretar el 1-0.



El Taladro pudo aumentar la cuenta, pero Darío Cvitanich se perdió una gran oportunidad cuando estaba por finalizar la primera etapa. Fue un parcial donde la visita casi no atacó con cierto riesgo.



Ya en la segunda parte, el equipo de Julio César Falcioni fue inteligente para sostener la diferencia. Supo contener a un rival que no atraviesa un buen momento y se quedó con el triunfo.



Banfield acumula tres fechas sin caídas y suma siete puntos en la tabla de posiciones. Se ubica a dos del líder, Rosario Central (9), que aún no disputó su partido de esta fecha.



El presente de Patronato es bien diferente. Aún no ganó en la Superliga y está último, con solo una unidad. Además, el conjunto dirigido por Juan Pablo Pumpido se ubica en zona de descenso a la B Nacional.

Autocrítica de Cvitanich



Más allá de la alegría por la victoria, el capitán de Banfield, Darío Cvitanich, no se fue del todo conforme. El delantero hizo un profundo análisis tras el 1-0 en el Florencio Sola.



"Es importante sumar de a tres para mantenerse en el lote de los de arriba. Hicimos un buen partido, aunque nos faltó la puntada final. Deberíamos haberlo definido antes, pero por suerte ganamos", aseguró. Y luego, agregó: "Estuvimos muy ordenados atrás y los contuvimos bien. Tenemos mucho que mejorar y el triunfo nos da tranquilidad para trabajar en lo que se viene".