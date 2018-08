Iguales. En Paraná, Patronato no pudo hacer pesar su localía ante Colón de Santa Fe.

Patronato de Paraná y Colón de Santa Fe igualaron 0-0 en un partido válido por la primera fecha de la Superliga del fútbol argentino. El encuentro fue entretenido y ambos tuvieron chances concretas para abrir el marcador, pero no pudieron vencer a los arqueros y terminaron repartiendo puntos. El partido tuvo emociones de los dos lados. A los 15" minutos, Colón pudo abrir la cuenta, pero el arquero Sebastián Bértoli se quedó con la pelota ante el intento de Javier Correa de definir de emboquillada. En una de las primeras polémicas de la tarde, Emanuel Olivera detuvo un centro con el brazo en el área del "sabalero", pero el árbitro Pedro Argañaraz no cobró el penal y decidió seguir con el juego. Los arqueros iban a ser los grandes protagonistas del juego. Carabajal iba a tener una de las más claras para el local sobre los 10", al estrellar un tiro libre en el travesaño.



Ya no hubo tiempo para más y el 0-0 fue inamovible. Así, Patronato y Colón repartieron puntos en el inicio de un certamen en el que ambos aspiran a ser la revelación.