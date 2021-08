Patronato le ganó esta tarde a Central Córdoba de Santiago del Estero por 1 a 0 y es tercero en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido por la sexta fecha del certamen que se jugó en Paraná.



El defensor Leandro Marín pateó de zurda a los 20 minutos del primer tiempo un tiro libre ejecutado desde la derecha por Héctor Canteros, para que la pelota entre al arco rival por el ángulo derecho y marcara el 1 a 0 con el que concluyó el partido.



Con el triunfo, el tercero en lo que va del presente campeonato, Patronato subió al tercer lugar con 11 puntos y Central Córdoba quedó en la vigésima posición, con 5 unidades.



En una primera etapa muy pareja, con mucho cuidado de no cometer errores, hubo pocas llegadas claras en los arcos, pero con más claridad para Patronato.



Así, a los 15 minutos, el arquero del plantel santiagueño, César Rigamonti, le contuvo un remate a Sebastián Sosa Sánchez, al medio del arco.



A los 30 minutos, otra vez Rigamonti le atajó un disparo a Héctor Canteros, lo que pudo ser la apertura del marcador para el plantel entrerriano.



En la segunda parte, el partido siguió con el mismo esquema que en el inicio, con mucho cuidado mutuo entre ambos equipos.



Pero el local se puso en ventaja a los 20 minutos, cuando después de un tiro libre ejecutado por Canteros, Marín conectó de zurda y el balón entró por el ángulo izquierdo del arco visitante.



El gol de Marín es el primero que hace el defensor neuquino, ex Boca Juniors, con la camiseta de Patronato.



Luego, a los 26 minutos hubo un mano a mano de Sosa Sánchez, quien volvió a contener Rigamonti, lo que pudo ser el segundo tanto del equipo de Entre Ríos.



Pese a los cambios que hizo Gustavo Coleoni en la segunda etapa, buscando más profundidad para su equipo, Central Córdoba no logró llegar a la igualdad pese a los esfuerzos aislados de Silvio Martínez.



En la próxima fecha, Patronato se medirá ante Boca Juniors, en la Bombonera, el sábado venidero a las 20.15 y Central Córdoba recibirá en Santiago del Estero a Platense, también el sábado, desde las 13.30.

Por su parte, Platense, a pesar de sufrir ocho bajas por un brote de coronavirus, derrotó hoy a Arsenal por 2 a 1, como local, para su primer triunfo en la Liga Profesional de Fútbol en el partido correspondiente a la sexta fecha.



El mediocampista Mauro Bogado, de penal, y el defensor Lucas Acevedo marcaron para Platense, mientras que Brian Farioli, de penal, descontó para Arsenal en una jornada signada por la neblina.



Platense, dirigido por Claudio Spontón ante el aislamiento de Leonardo Madelón y su cuerpo técnico, sorprendió a Arsenal en el primer tiempo con mayor vocación ofensiva.



Valentin Larralde tocó la pelota con la mano en el área en una disputa y Ariel Penal no dudó en cobrar penal. De esa manera, a través de Bogado, a pesar de que Daniel Sappa adivinó la punta, el local se puso arriba en el marcador.



El equipo de Spontón extendió la ventaja con Acevedo, de cabeza, cuando aprovechó una mala salida de Sappa en un centro largo.



Arsenal intentó la reacción en el segundo tiempo, cuando la neblina se hizo más espesa, con los ingresos de Nicolás Castro y Nicolás Mazzolla. Platense buscó defenderse en su campo a la espera de un contraataque con un inquieto Brian Mansilla.



El local lo tenía controlado, pero hubo un penal a favor de Arsenal y el descuento llegó a través de Ferioli. El 2-1 estuvo más acorde a lo que hicieron uno y otro en cancha.



Platense llegó a los cinco puntos y alcanzó a Arsenal. En la próxima fecha, el "Calamar" visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero y los de Sarandí irán por la recuperación ante Racing Club como locales.