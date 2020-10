La Selección Argentina enfrentará el martes que viene a Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 y de la delegación que viaja este domingo hacia La Paz no formará parte Paulo Dybala.

Un malestar intestinal ya había dejado a Dybala afuera del banco de suplentes del encuentro del jueves pasado frente a Ecuador en la cancha de Boca, en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas.

El futbolista de Juventus se movió de manera diferenciada en los últimos dos días y este domingo, debido a que no está recuperado, desde la Selección se decidió que no viaje a La Paz.

Viaja con algunas dudas

Finalmente, luego de la baja de Paulo Dybala, son 26 los futbolistas que están a disposición de Lionel Scaloni para el encuentro del martes que viene frente a Bolivia, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La idea de Scaloni es, en caso de que los jugadores se recuperen de buena manera y no se vean afectados por la siempre complicada altura de La Paz, no realizar demasiadas modificaciones respecto a los once que comenzaron ante Ecuador.

Una de las incógnitas está en el lateral derecho. Ante Ecuador, el titular fue Gonzalo Montiel, aunque fue reemplazado por Juan Foyth a falta de seis minutos para el final del encuentro. La otra está en el sector izquierdo del mediocampo. Marcos Acuña terminó con una sobrecarga en el isquiotibial derecho tras el duelo en La Bombonera y, de no estar, son varias las alternativas: Exequiel Palacios, Eduardo Salvio y Nicolás Domínguez.

Un posible once tendría a Franco Armani; Foyth/Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Acuña/Palacios; Lucas Ocampos, Lionel Messi y Lautaro Martínez.