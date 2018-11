Afuera. Cristian Pavón no podrá jugar la Superfinal.

Buenos Aires, TÉLAM



El delantero cordobés Cristian Pavón no se recuperó del desgarro que sufrió en la primera Superfinal entre Boca y River y quedó descartado para la segunda que definirá el sábado próximo al nuevo campeón de la Copa Libertadores de América, según se confirmó ayer en Casa Amarilla.



Pavón, de 22 años, salió a los 27 minutos del primer tiempo del partido que Boca y River igualaron 2-2 en la Bombonera el domingo 11 de noviembre pasado (lo reemplazó Darío Benedetto) y se presumía que sería muy difícil que pudiera estar en el segundo y definitivo partido, algo que se confirmó ayer, según le confió a Télam una fuente cercana al cuerpo médico boquense.



El cordobés padeció un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda y en las últimas horas se comprobó que se le formó un edema en la zona, por lo que quedó descartado.



De manera que el entrenador "Xeneize" Guillermo Barros Schelotto se quedó sin una pieza clave y preparará el equipo para enfrentar a River el sábado en Núñez con otro esquema, posiblemente con dos centrodelanteros (Ramón Ábila y Benedetto) o bien con uno solo ("Wanchope") y Carlos Tevez de entrada pero un poco más retrasado en la cancha, en una posición similar a la que jugó el sábado pasado en la victoria sobre Patronato (1-0) por la Superliga.



El mellizo Guillermo ya sabe que no tendrá a Pavón y que sí cuenta con el arquero Esteban Andrada, quien regresó ante Patronato luego de haber dejado atrás la fisura de mandíbula que había sufrido el 19 de septiembre pasado ante el Cruzeiro por la Libertadores, y seguramente será titular en lugar de Agustín Rossi. De todas maneras, el mellizo no dio pistas del equipo que irá en busca de la séptima Libertadores en la historia del club. Muchas dudas, muchos nombres.