Nadie es profeta en su tierra dicen por ahí. Demostrar lo que vales, lo que sirves, lo que puedes generar no siempre está abierto para muchos en su cuna. Pero las vueltas de la vida, siempre dan esa pequeña revancha y para el sanjuanino Federico Paz, la chance llegó con la camiseta de Sportivo Desamparados. Sí, justo a él que se crió futbolísticamente en las inferiores del Atlético San Martín y que regresó a la provincia de la mano de Sportivo Peñarol en este Federal A extraño por la pandemia. Hoy, es figura en el conjunto puyutano y lo disfruta. Dos partidos, dos goles. Titular clave en la franja izquierda y uno de los más elogiados por propios y extraños en este arranque de la Fase Reválida del certamen.

"Esto es trabajo y detrás está un enorme sacrificio permanente. Yo hice todas las inferiores en San Martín. Llegué incluso a estar convocado a una pretemporada con el plantel principal pero no se dio la oportunidad de jugar en alguna categoría nacional con la camiseta verdinegra. Surgió la chance de emigrar y el Deportes Malloco, un equipo de la zona de Peñaflor, en las afueras de Santiago, fue la primera escala. Yo había tenido ya contactos con Ricardo Dillon y se concretó mi pase a Olmedo de Ecuador. Estaba en Segunda División y logramos el ascenso. Cometí el error de desvincularme cuando había chances de renovar. Apareció la opción de Peñarol y Cristian Bove me conocía por su relación con Dillon así que llegué al Bohemio y fue un paso enriquecedor. Se cortó por la pandemia y ahora surgió Desamparados. Algo que nunca imaginé, porque si de niño me decían que me iba a poner la camiseta de Sportivo ni lo soñaba", resume Fede para contar su vida en el fútbol con apenas 26 años.

Es un lindo momento en lo personal que trato de disfrutar pero esto recién empieza

Ya instalado en la vida de Desamparados, Paz sabe muy bien que esto recién empieza: "En lo personal fue un comienzo muy bueno. Creo que la forma en la que me recibieron en Sportivo y todo el respaldo que me dieron, contribuyó. Lucas Ceballos y Lucas Marquez, jugadores con historia en Primera División, me ayudan permanentemente. El grupo es muy unido y arrancamos derecho pero todas son finales y hay que ir dando cada paso con toda la concentración para no perder el camino. Queda mucho y complicado pero estamos creciendo y eso es lo mejor", analizó luego Federico Paz, quien ahora vive cerca de Sportivo junto a su hermana.

Para el cierre de esta verdadera presentación en sociedad para el fútbol de San Juan, Paz proyectó su futuro: "El vínculo con Desamparados es por este cierre de temporada. Pueda ser que avancemos hasta el ascenso si todo se da, pero luego veremos. Crecer es parte de esta carrera y uno siempre aspira a los grandes desafíos. ¿San Martín? Lógico que siempre está en mis planes pero el fútbol tiene muchas vueltas y todo puede ser. Mientras, hay que seguir trabajando día a día con mucha humildad".

Confirmados

Sportivo Desamparados recibirá este domingo desde las 17.30 a Estudiantes de San Luis por la tercera fecha de la Zona Sur de la Reválida. Nelson Bejas, de Tucumán, será el juez del partido, secundado por los mendocinos Luis Martínez y Sebastián Marquez.

En tanto que Sportivo Peñarol, necesitado de sumar puntos, será visitante desde las 17,10 de Círculo Deportivo Nicanor Otamendi en Mar del Plata con el arbitraje de Fernando Omar Marcos, de Bahía Blanca, con la asistencia de Lautaro Andréis y Gustavo Leguizamón, también de la Liga de Bahía Blanca.