Hace tres semanas desde la oficina de Secretaría de la Federación Ciclista Sanjuanina se envió a los medios, mediante mensajes de Whatsapp, y se subió a sus redes sociales, el segundo, o tercer cambio de programación de la temporada. A esta altura, son tantos que se pierde la cuenta.

De ese calendario no se cumplió con el "Circuito Rawson", que debía organizar la Fundación Planeta Ramírez. Fue debido a que no podrían contar con los vallados que aporta la Secretaría de Deportes porque habían sido trasladados a Valle Fértil para utilizarlos en el "Safari tras las Sierras".

En la reprogramación figuraba de competencia siguiente el "Circuito Homenaje al Ciclista" que organiza el Club Huracán. Además, la "Doble Media Agua" tenía como fecha nueva -porque fue postergada en su momento- la del domingo 3 de marzo.

Finalmente el Huracán no montó su prueba por falta de presupuesto, aparte empezaba la Vuelta a Mendoza y se reduciría el número del pelotón. Además, se supo, había dudas sobre dónde se realizaría la carrera que desde hace una veintena de años se lleva a cabo en 25 de Mayo. Fuentes de la entidad comentaron haber recibido una propuesta para mudarla a otro departamento.

Con dos equipos completos (SEP-San Juan y Gremios por el Deporte) corriendo la Vuelta a Mendoza y otros varios, casi dos decenas, de ciclistas de otros conjuntos reforzando a escuadras de la vecina provincia, se evitó otorgar la fecha del pasado domingo, porque culminaba dicha prueba.

Según la información oficial -que figura en el último calendario- el próximo domingo debería correrse la "Doble Media Agua", la última clásica de la temporada. Que aparte es la carrera con más ediciones del ciclismo sanjuanino.

Consultado ayer el presidente del Club Independiente, Víctor Balmaceda, si estaba confirmada, confió que ante la situación de incertidumbre actual no ha solicitado los permisos necesarios porque entiende que volverá a modificarse el orden de las competencias que restan. Por lo que podría decirse que el ciclismo sanjuanino actualmente "pedalea en el aire", pero no lo hace como los pilotos del bicicross que apenas pisan tierra firme salen despedidos buscando la meta. Este es un esfuerzo nulo porque no lleva a ningún sitio.

No se recuerda en el último medio siglo una temporada con tantas fechas en blanco.

En total faltan cuatro carreras, las tres postergadas y el circuito "Aniversario de La Bebida", que sirve todos los años como clausura.

Con tal panorama, todo parece indicar que será otro domingo de pileta para los amantes del ciclismo Elite. No se recuerda, en el último medio siglo, al menos una temporada con tantas fechas en blanco, tan irregular. Y, si uno mira cómo mermó la cantidad de carreras y el número de ciclistas que largan por fecha, lo que está ocurriendo no es un dato menor. Es una radiografía del opaco, y triste momento, de uno de los deportes que despiertan una pasión provincial, reconocida y admirada en el mundo.