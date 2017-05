Luego de que el juez Marcelo Javier Goldberg, a cargo del Juzgado N°3 de Quilmes, emitiera una orden de restricción perimetral para el jugador de Boca, Ricardo Centurión, por la denuncia de violencia de género que realizó Melina Tozzi, el abogado de la denunciante presentará ahora un pedido de detención del futbolista.

"Estoy yendo al juzgado a presentar toda la artillería de pruebas. Tengo un escrito importante donde se cuenta todo lo que pasó, llevamos audios, el informe pericial y el testimonio de dos personas que fueron testigos de la agresión que sufrió Melina", dijo Diego Storto en declaraciones al canal de cable A24.

Además, el abogado de Tozzi agregó que tiene varios screenshot (capturas de pantalla) del celular de su defendida donde "Centurión reconoce que la golpeó, que tiene el ojo morado y que la va a llevar al médico".

"Yo no defendería a golpeadores; si los legisladores agravaron la figura de agresión a la mujer con el femicidio no es necesario llegar a que maten a una mujer para que se tome alguna consideración a respecto", sentenció Storto antes de presentar las pruebas ante el juez.

La pena en expectativa es similar a la causa Migliore, donde un juez determinó que tenía que estar preso por encubrimiento. "Yo creo que la persona que golpea a una mujer, en estado de ebriedad con amenazas involucradas tiene argumentos más que suficientes para estar detenida", concluyó el abogado de Tozzi.

Además, en la denuncia consta que la chica fue amenazada por parte de familiares del jugador de Boca Juniors, especialmente por la madre. Esos audios son lo que el abogado está presentando hoy en la Justicia.

La joven se decidió a realizar la denuncia contra el futbolista de Boca cuando este se presentó el pasado fin de semana en un boliche bailable al que ella asiste. "Fue demasiado. Yo no quería denunciarlo por su carrera. Siempre hacía todo porque siguiéramos. Pero de mutuo acuerdo habíamos acordado separarnos porque me hacía mal a mí y le hacía mal a él", expresó la joven en declaraciones televisivas.

Sobre Centurión y su madre pesa por ahora solo una medida de restricción perimetral. "Me dijo que me iba a venir a buscar y que me iba romper toda", reveló Tozzi en torno a las amenazas recibidas de parte de la madre del jugador.