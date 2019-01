Benito Urraburu

Diario Vasco-España

"La Vuelta a San Juan es mejor que cualquier carrera de Europa, yo no he visto ninguna presentación en Tour, Vuelta o Giro como la que se hizo aquí y eso que llevo vistos 33 Tour. A nivel deportivo también creció, el primer día ganó Gaviria, hoy (por ayer) Alaphilippe, son dos ciclistas que el año pasado consiguieron cerca de 40 triunfos, eso quiere decir que la Vuelta pegó un salto cualitativo. Yo mejoraría la circulación en carrera porque no todo el mundo puede cubrir la carrera y tampoco todo el mundo puede sacar fotos. Eso no pasa en ninguna otra carrera, deberían primar los medios fuertes porque si no complicas la seguridad de los competidores. Si no hay seguridad en la caravana los ciclistas después no querrán venir, hasta ahora eso no ha pasado pero se debe mejorar. Sobre la afición es única. Nunca antes hubo tanta gente en Punta Negra, la verdad que ha sido un espectáculo. San Juan tiene a lo mejor del mundo".