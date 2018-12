José Néstor Pekerman era la opción más firme para el puesto de entrenador en Boca. Sin embargo, el ex DT de la Selección Colombia, en diálogo con Nicolás Burdisso, agradeció el gesto y rechazó la propuesta. Ahora, todos los cañones apuntan a Gustavo Alfaro.

A partir de ahora, el flamante Director Deportivo de Boca tendrá por delante una difícil tarea, ya que Alfaro cuenta con un contrato vigente en Huracán. "¿Cómo vamos a negociar por algo que nosotros tenemos con contrato? No creo que sea así, la imaginación de los periodistas es increíble", disparó, entre risas pícaras, Alejandro Nadur.

"No confirmo nada, sólo digo que Alfaro tiene contrato y está muy bien en Huracán. Me imagino el equipo con él. Si se dan otras circunstancias, veremos, pero hay una buena relación entre Alfaro, Huracán y los jugadores. Siempre estamos en estas situaciones. Esto sigue siendo lo mismo que en otros tiempos, una gran imaginación de los periodistas. Me encantaría que Alfaro siga por muchísimo tiempo en Huracán", agregó el presidente de Huracán en diálogo con TYC Sports.





Sin embargo, hay un dato no menor y que tiene que ver con un posible conflicto con Huracán. Es que Gustavo Alfaro puso como condiciónpara continuar en el "Globo" que le aseguren la continuidad de Marcos Díaz, a quien se le vence el vínculo y está con un pie y medio afuera, y al menos tres refuerzos de renombre. El DT quiere un equipo competitivopara afrontar la Copa Libertadores el próximo año.

Todo esto fue confirmado por el representante de Alfaro, Daniel Comba. "Hace unos días hablé con Gustavo y me dijo que si no le llegaban los refuerzos se iba de Huracán. Quiere que le renueven a Marcos Díaz también porque va a jugar la Libertadores. Si se le va el arquero, Gustavo se va a poner muy molesto porque hace un año está insistiendo en que se quede", aseguró en diálogo con Fox Sports Radio. Asimismo, sobre el interés del "Xeneize", aseguró: "No me llamaron de Boca, ni a mí ni a Gustavo (Alfaro)".