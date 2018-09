Adiós José. El entrenador argentino no renovará con Colombia, luego de llevarlo a los últimos dos mundiales.

José Pekerman anunció ayer que no seguirá dirigiendo a Colombia y cerró así un ciclo de seis años que incluyó dos Mundiales. Tras terminar su conferencia de prensa, se habilitaron las preguntas y allí se desató el fastidio del entrenador.

"Siempre la prioridad fue Colombia. Siento que debo irme porque es lo mejor". JOSÉ PEKERMAN - DT Colombia



"No hubo desacuerdos. Le han hecho mucho daño a la Selección. Ojalá todos se unan. La cantidad de mentiras y barbaridades que se dijeron de mí, pocos países hacen eso. Es una decepción muy grande", sostuvo. El argentino, quien argumentó motivos personales por la decisión, estalló por las versiones que indicaban que mientras la Federación Colombiana de Fútbol aguardaba su respuesta, él estaba negociando con otras asociaciones. "Yo no me ofrezco a ningún lado. Espero que se acabe mi contrato, no empiezo a hablar con otras selecciones. Mi asistente no atiende a nadie, porque le corto la mano. Vivo en Colombia permanentemente. No salí de Bogotá. Solo estuve por fuera del país cuatro días. En este proceso perdí a mi madre, no pude estar", afirmó. Durante su ciclo, Pékerman también fue acusado de convocar a los futbolistas representados por Pascual Lezcano. Estos rumores le colmaron la paciencia.