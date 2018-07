Positivo. Pekerman definió como "un equipo valiente, que ha luchado mucho y ha progresado" a su Selección de Colombia tras la eliminación.

El argentino José Pekerman, técnico de la selección colombiana, destacó que "hubo un equipo (por Inglaterra) que no pudo ganar en el campo y ganó por penales", al analizar la derrota de su equipo en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.



"La eliminación es un penal fallado. El partido terminó empatado. Hay un equipo que no pudo vencer en el campo de juego y vence por penales. El partido fue muy áspero, muy rudo. Todo el



mundo sabía que iba a ser así. Hay que buscar defender el fútbol sabiendo lo que puede pasar. Fue incómodo jugar un partido sabiendo que estaba flotando esa sensación de que se iba a pitar algo", indicó en la rueda de prensa posterior al encuentro, al referirse al penal señalado por una falta de Carlos Sánchez a Harry Kane.



"Tenemos mucha confusión. Me parece que estamos todos confundidos con este tipo de jugadas (el agarrón entre Sánchez y Kane). Es una situación difícil. Nosotros hicimos un gran desgaste y fuimos valientes, pero nos faltó un poco de profundidad. Fue difícil entrar en un partido con mucho ritmo, porque había temor cuando la pelota iba al área", añadió el técnico que no quiso desvelar si continuará al frente de la selección colombiana. "Nunca hablo de futuro. Hoy estamos dolidos porque hemos entregado todo. Hoy, sólo hay que hablar de este partido", dijo el entrenador argentino.



Falcao: "Volveremos"



El delantero colombiano Radamel Falcao aseguró que su selección se marcha "con desazón" del Mundial de Rusia pero prometió volver "más fuertes". "Nos vamos con desazón, pero Colombia volverá más fuerte", afirmó el futbolista después de que su selección cayera en octavos de final del Mundial contra Inglaterra en la tanda de penales.