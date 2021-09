Pelé, una de las grandes leyendas del fútbol mundial, está internado desde hace seis días en un hospital de San Pablo, tras ser sometido a una serie de exámenes de rutina, confirmó uno de sus representantes a medios locales.

Edson Arantes do Nascimento, de 80 años, había informado el pasado 31 de agosto que había acudido a un hospital paulista para someterse una batería de exámenes de rutina que habían sido pospuestos debido a la pandemia de coronavirus.

Entonces, a través de sus redes sociales, aseguró que se encontraba bien de salud, más allá de los rumores periodísticos que hablaban que en los días anteriores había sufrido un desmayo.

"Gente, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Hice mis exámenes de rutina que no pudo hacer antes a causa de la pandemia. ¡Avisen que no juego el próximo domingo!", había brom

No obstante, según se dio a conocer este lunes, O Rei sigue internado desde entonces, aunque no fueron confirmadas las causas exactas que motivaron su permanencia en el prestigioso hospital Albert Einstein .

Contactado por la agencia, el hospital todavía no se manifestó sobre el estado de salud del jugador. El representante de Pele, Joe Fraga, dijo que no había motivo de preocupación.

"Batería completa de pruebas, tomografías, colonoscopía, análisis de sangre, etcétera. No se hace todo en un día", sostuvo Fraga, escuetamente, tratando de ahuyentar las versiones.

Sin embargo, según diversos medios locales, durante los exámenes de rutina fueron detectadas algunas alteraciones y el equipo médico optó por la internación del futbolista considerado junto con Diego Maradona como el mejor del Siglo XX.

La salud del tres veces campeón del Mundo se vio debilitada en los últimos años, lo que, junto con la pandemia, lo mantuvo prácticamente recluido en su casa del barrio Jardins de San Pablo junto a sus familiares y amigos más cercanos, y alejado del foco mediático.

El próximo 23 de octubre Pelé va a cumplir 81 años.Y sus últimas apariciones en las redes sociales habían sido para mostrar una fotografía recibiendo la vacuna contra el coronavirus

