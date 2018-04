La presencia de Guido Pella en el equipo argentino de Copa Davis que jugará en San Juan este vienes y sábado, resulta el único punto de conexión de los jugadores con el título conseguido por la Argentina años atrás y que tuvo a Juan Martín Del Potro.

“Daniel Orsanic me transmite una confianza muy grande y por eso estoy acá. Me encanta jugar la Copa Davis. Tengo una linda chance de volver a sentirme bien y ganar partidos nuevamente. Después de lo que me tocó vivir en el 2016 no vivo esta competencia como una presión, sino como una responsabilidad, la de llevar la bandera argentina", contó el Pella.

Y agregó, "es una responsabilidad linda, con el público alentándote y el cuerpo técnico bancándote en todas. Siempre estuve preparado para jugar todos los partidos que fueran necesarios a cinco sets. Ahora, a tres, tampoco habrá problemas para hacerlo. Estoy a disposición del equipo. No me entra en la cabeza que vuelva a suceder lo del 2000".

El jugador argentino también se refirió al rival que enfrentarán, "se hizo una buena campaña, con el slogan ‘rivales, no enemigos’ y es la mejor manera de describirlo. Nos llevamos muy bien con los jugadores chilenos. Nos conocemos mucho y compartimos mucho tiempo en el circuito".

Por último analizó el presente del tenis argentino al que definió como en "un gran momento". "Contamos con dos entre los quince mejores; Juan Martín, que está peleando por los primeros puestos del ranking; tenemos muchos jugadores entre los cien. Estamos muy bien”, finalizó.