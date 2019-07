Increíble pero real. Guido Pella ya tiró la raqueta tras consumar su victoria más importante como profesional. Fue en cinco sets en el césped de Londres para llegar a cuartos.

Guido Pella (26to del ranking) no deja de dar la sorpresa en la Catedral del tenis: Wimbledon, el tercer Grand Slam de temporada que se disputa sobre césped. Borró a Kevin Anderson (8º), finalista en la edición pasada, y volvió a repetir lo mismo ayer con otro gran sacador, el canadiense Milos Raonic, finalista en 2016. A este último le dio vuelta un partidazo y se lo llevó con un 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 y 8-6, en tres horas y 43 minutos. ¿Qué se le viene ahora al novio de la influencer Stephanie Demer? El español Roberto Bautista Agut mañana por cuartos de final.



Sólo tres argentinos habían logrado meterse en esta instancias en la modalidad masculina de varones de Wimbledon: Guillermo Vilas, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro y, ahora, Guido Pella. Es histórico para el tenis argentino y el bahiense transita su mejor temporada. Un dato ninguno de este póker consiguió ser campeón.



Fue un partido durísimo para el bahiense que arrancó dos sets abajo e incluso estuvo a un game, que servía Raonic, de perderlo todo. Sin embargo con mucha inteligencia y cautela, en el cuarto set logró revertirlo y forzarlo a un quinto set donde logró su triunfo más importante a sus 29 años.



El cruce de mañana en cuartos de final no tiene horario definido, será televisa por ESPN, y marcar el tercer enfrentamiento entre ambos.



Pella, quien es dirigido por el ex-tenista José Acasuso, perdió los dos partidos contra el oriundo de Castellón de la Plana, que tiene 31 años y figura en el 22º lugar del ranking mundial.



Es la mejor temporada de Pella, quien en marzo pasado obtuvo su primer título del circuito en San Pablo, Brasil. "Si ese torneo no se hubiera dado, no estaría en esta situación. Estoy seguro. Necesitaba ganar un torneo, no me interesaba cuál ni en qué superficie", destacó.



"San Pablo fue algo muy positivo para mi cabeza, porque después de eso mi vida no fue una especie de calvario como venía siendo y pude empezar a jugar un poco más "relajado", explicó quien antes del torneo brasileño había perdido cuatro finales. Ahora, está en su mejor versión. A disfrutarla...

Pella x 4

"No esperaba nunca en mi carrera estar en cuartos, aspiraba a un octavos a lo mejor. Sentía que era muy difícil. Las oportunidades que yo iba a tener no iban a ser tantas. El tenis me demostró que a veces puede ser muy malo y a veces muy bueno. Puedo perder con cualquiera y ganar a cualquiera".

"Fue un partido muy especial para mí, se me complicó de entrada con dos sets abajo. A partir del tercero, él se puso un poco más tenso y se puso más parejo. En Roland Garros me pasó, que me puse dos sets a cero en contra y ya sabía que no lo levantaba. Ahora fue diferente y lo demostré en la cancha".

"Yo veía que sacaba a 108 y él a 130 millas por hora, y me decía "qué despacio que saco". Eso pesa mucho en la cabeza de uno, que el rival saca tan fuerte y es un animal. A un sacador hay que ponerle la raqueta. Si él erraba, yo iba a estar para comérmelo y eso pasó en el final".

"Estar en Wimbledon no lo cambio por nada, me llena de felicidad. No es un torneo para venir a pasear, es para dar lo mejor y seguir avanzando. ¿Si soy resultadista? Lo mío más bien es con la teoría del Cholo Simeone: primero ganar y luego vemos la forma en qué lo hacemos. Espero seguir así".

Saludos

La victoria de Pella generó que grandes extenistas como Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini, entre otros, le brindaran sus saludos. El mejor argentino de la historia le escribió "excelente Guido, muy pero muy bueno. Abrazo". Willy también fue otro tenista nacional que llegó a cuartos en Wimbledon.



Mientras que Gabriela Sabatini lo felicitó y también extendió su saludo al cuerpo técnico que lo acompaña.

Avanzan los candidatos

El serbio Novak Djokovic, máximo favorito, se instaló en los cuartos de final por undécima vez en los últimos trece años al arrollar por 6-3, 6-2 y 6-3 al francés Ugo Humbert. El cuatro veces campeón del torneo tendrá como siguiente rival al belga David Goffin (21), verdugo del español Fernando Verdasco por 7-6 (9), 2-6, 6-3 y 6-4.

El suizo Roger Federer (37 años), ocho veces campeón en Londres, alcanzó su decimoséptima clasificación a los cuartos de final de Wimbledon con su rápida victoria sobre el italiano Matteo Berrettini por 6-1, 6-2 y 6-2 en una hora y 15 minutos. En esa instancia tendrá como adversario a un viejo conocido, el japonés Kei Nishikori (8), a quien venció en siete de los diez cruces que registran en el circuito profesional. El nipón obtuvo su boleto tras doblegar al kazajo Mikhail Kukushkin por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4. Los cuartos se completarán mañana con el cruce entre Rafael Nadal (3) y Sam Querrey.