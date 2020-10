El tenista argentino Guido Pella quedó eliminado de Roland Garros, el tercer torneo de Grand Slam de 2020, al perder hoy en la segunda ronda con el español Pablo Carreño Busta por 6-3, 6-2 y 6-1 en un partido en el que fue ampliamente superado.



Pella, nacido en Bahía Blanca y ubicado en el puesto 37 del ranking mundial, no ofreció demasiada resistencia y fue superado luego de una hora y media de juego por el asturiano Carreño Busta (18), quien está en un buen momento tras haber llegado hace 20 días a las semifinales del US Open.



El argentino, de 30 años, ganó apenas dos partidos desde que retornó el circuito en agosto pasado luego de un receso de seis meses por la pandemia de coronavirus, uno de ellos en Roland Garros, hace dos días cuando superó en la ronda inicial al italiano Salvatore Caruso (85).



El 'zurdo' bahiense se mostró muy errático desde el inicio del partido, ante un rival más sólido que una vez que encaminó el juego en el primer set, no volvió a darle ningún tipo de opciones.



Pella cedió su servicio por primera vez en el set inicial, quedó 3-2 abajo y todo se le hizo cuesta arriba, para caer finalmente por 6-3 en el único parcial en el que intentó alguna variante para incomodar al asturiano de 29 años.



A partir del segundo parcial, lo que sobrevino fue un cúmulo de errores de Pella, sobre todo con el servicio, y tras quedar 2-0 abajo en el marcador, cedió nuevamente su saque para el 6-2 que decoró el set.



Carreño Busta, quien ya había vencido dos veces a Pella, en Viena 2017 y el US Open de 2019 (el argentino le ganó en la serie de Copa Davis jugada en Madrid el año pasado), elevó su nivel en el tercer y definitivo parcial, con buenos golpes de ambos lados y sin pasar sobresaltos con el servicio, ante un rival que se entregó lentamente sin ofrecer resistencia para caer en sets corridos.



El español jugará en la tercera ronda ante el vencedor del cruce que animarán más tarde su compatriota Roberto Bautista Agut (10) y el húngaro Attila Balazs (87), mientras que Pella deberá replantearse su reinicio de temporada, aunque en Roland Garros seguirá compitiendo en dobles junto al correntino Leonardo Mayer.



En otros resultados de la jornada, el serbio Novak Djokovic le ganó al lituano Ricardas Berankis por 6-1, 6-2 y 6-2; el chileno Cristian Garín al australiano Marc Polmans por 6-7 (5-7), 6-2, 7-6 (7-3) y 6-4 y el búlgaro Grigor Dimitrov al eslovaco Andrej Martin por 6-4, 7-6 (7-5) y 6-1.