En el marco de la tercera ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada de tenis, el argentino Guido Pella no pudo ante el georgiano Nikoloz Basilashvili y cayó por 6-3, 6-4, 1-6 y 7-6 (4). Eliminado el bahiense, Juan Martín del Potro (3º) y Diego Schwartzman (13´) son los últimos dos argentinos sobrevivientes en el Grand Slam que se disputa en la ciudad de Nueva York.



Luego de arrancar dos sets abajo, Pella (66º) supo reponerse para adueñarse del tercer parcial con un contundente 6-1. La confianza que demostraba en su juego Guido hacía creer que las cosas se resolverían en un quinto y definitivo set. Pero no alcanzó: Basilashvili (37º) se recuperó y peleó ese cuarto parcial hasta forzar el tie break. Finalmente sería 7-4 en el desempate y victoria para el europeo. El dato llamativo estuvo en que Pella concretó 18 aces contras apenas tres del oriundo de Georgia.



En tanto, Del Potro al cierre de la edición se medía ante el español Fernando Verdasco (32´). El historial marca un claro favoritismo para la Torre: cuatro ganados sobre cinco jugados.



El Peque, por su parte, chocará frente al japonés Kei Nishikori (19º), cerca de las 18 de hoy.