La primera jornada del Abierto de Estados Unidos cuenta con la presencia de cuatro argentinos, con Juan Martín del Potro como el plato fuerte en horario central. Por lo pronto, en el arranque de la jornada se destacó la victoria de Guido Pella, que superó al noruego Casper Ruud por 6-4, 6-4 y 6-1.

El zurdo de Bahía Blanca, ubicado en el puesto 66° del ranking, se enfrentará en la segunda ronda con el ganador del partido entre el italiano Paolo Lorenzi y el británico Kyle Edmund.

En cambio, Berlocq, 172° del ranking, dio batalla pero no le alcanzó para superar al canadiense Milos Raonic (24°), que se impuso por 7-6 (7-4), 6-4, 1-6 y 6-3.

Del mismo modo, Guido Andreozzi (113°) cayó frente al estadounidense Jack Sock (18°) por 6-0, 7-6 (7-4) y 6-2. "Me voy con sensaciones agridulces. Tuve un mal comienzo de partido, y recién a partir del segundo set pude soltarme, jugar más agresivo y estar más competitivo. Me venía sintiendo bien en los entrenamientos, pero hoy no fue mi mejor día. De todos modos, esta es mi mejor temporada. Tuve un buen comienzo de año, y después de Roland Garros hubo un bajón, por lo que no venía ganando muchos partidos. Ahora me estoy sintiendo bien con ganas de seguir compitiendo y sumar de nuevo".

Del Potro cerrará la jornada (no antes de las 22), en el segundo turno de la sesión nocturna del renovado estadio Louis Armstrong; allí se enfrentará con el estadounidense Donald Young, ingresado desde la clasificación, con transmisión a través de ESPN 2.