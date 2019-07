Gran esfuerzo. Debió hacer Guido Pella para seguir con vida en Wimbledon. Ahora, su próximo rival será el sudafricano Kevin Anderson.

El argentino Guido Pella le ganó ayer al italiano Andreas Seppi en cinco sets y avanzó a la tercera ronda de Wimbledon, el tercer torneo de Grand Slam del año, que se juega sobre césped.



El bahiense Pella, ubicado en el puesto 26 del ranking mundial de la ATP, se impuso sobre el experimentado Seppi (73 del mundo, 35 años) por 6-4, 4-6, 4-6, 7-5 y 6-1, en tres horas y 37 minutos de juego, y en la próxima instancia jugará contra el sudafricano Kevin Anderson (8).



Anderson, de 33 años, le ganó al serbio Janko Tipsarevic (288) por 6-4, 6-7 (5), 6-1 y 6-4, y enfrentará por primera vez a Pella en el circuito mañana.



Pella, de 29 años y campeón este año en San Pablo, le ganó el lunes último en la ronda inicial al rumano Marius Copil (88).



El zurdo, cuyo coach es José "Chucho" Acasuso, es el primer argentino que accede a la tercera ronda del Abierto de Inglaterra.



El otro que queda en carrera y lo intentará mañana es Diego Schwartzman.



El "Peque" Schwartzman (24) enfrentará hoy al alemán Dominik Koepfer (130).



"No le conozco la cara, pero no lo digo por soberbia, es porque viene de la Universidad y juega hace poco en el circuito, un año y medio.



La mayoría de los jugadores buenos que vienen de la universidad se meten directamente así que veremos con qué me encuentro", declaró Schwartzman a ESPN.



El porteño Schwartzman, mejor raqueta argentina tras la ausencia por lesión de Juan Martín del Potro (se operó de la rodilla derecha), superó el martes pasado en el debut al australiano Matthew Ebden (95).



Si hoy le gana a Koepfer, se encontrará en la tercera ronda con el italiano Matteo Berretini (20) o el chipriota Marcos Baghdatis (135), quien anunció que se retirará del tenis una vez finalizada su participación en Wimbledon.



En otros resultados del día, el serbio Novak Djokovic (número uno del mundo y máximo favorito) superó al estadounidense Denis Kudla por 6-3, 6-2 y 6-2.

Eliminado

El correntino Leonardo Mayer perdió con el polaco Hubert Hurkacz por 6-7 (4-7), 6-1, 7-6 (9-7) y 6-3, y quedó eliminado en la segunda ronda.



Mayer, ubicado en el puesto 59 del ranking mundial de la ATP, rindió de mayor a menor y lo pagó con la eliminación ante Hurkacz (48), luego de casi tres horas de juego.



El correntino, de 32 años, se presentó en el césped del coqueto All England Club el lunes último con una victoria sobre el letón Ernests Gulbis (92) en sets corridos por 6-1, 7-6 (14-12) y 6-2, y no repitió su actuación ante un tenista en ascenso como Hurkacz.