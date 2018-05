A buen ritmo. Unión, ahora con el Torneo local como máximo objetivo, va en buen camino. Marcha líder y a poco de clasificarse a semis. Peña pidió que los hinchas se acerquen a la cancha: "Necesitamos de todos", expresó.

Mucho pasó en Unión de Villa Krause en estos últimos meses. El descenso desde el Federal A, la asunción de un Triunvirato Normalizador y recientemente el esperado llamado a Asamblea para elegir autoridades, algo que hace mucho tiempo no pasaba en la institución de Villa Krause. Y en esa regularización de la institución mucho tuvo que ver Daniel Peña, quien asumió interinamente tras la salida de Ricardo Torres, integró el Triunvirato y hoy se ilusiona con triunfar en las elecciones con su propia lista.



La convocatoria para elegir nuevas autoridades es el lunes 28 de este mes y allí Peña y la gente que estuvo trabajando con él irán buscando seguir por el mismo camino. "No fue fácil asumir en un club que en ese momento estaba lleno de deudas, con juicios, inhibido por Agremiados y que encima no pudimos mantener la categoría", se lamentó ayer el doctor Peña. Él, incentivado por el amor que le tenía a su club, asumió un desafío que terminó siendo más difícil de lo esperado. En esta última etapa junto al triunvirato lograron normalizar la institución tanto en el plano jurídico, como en lo económico e institucional. "Unión no existía legalmente, sino que aparecía como Boca y Rawson, es decir que después de la fusión no quedó asentado el club y esa identidad ya pudimos recuperarla. Además el pasivo es mucho menor con respecto al que teníamos", expresó. Peña no tuvo problemas en hacer su autocrítica: "Fuimos inexpertos en asumir un rol que no conocíamos, pero le hicimos frente a la situación, teníamos un presupuesto que estaba lejos de la realidad, creo que lo mejor que pudo pasarnos fue descender, sino los problemas hubiesen sido mucho mayores", comentó haciendo referencia a que el club también estuvo a un paso de la desafiliación (era por 5 años y multa económica) si no se hacia cargo de la deuda con Agremiados. "El triunvirato era la única solución que teníamos", agregó.

Hasta el momento habrían tres listas en Unión.

Ahora, con el club en una situación mucho más estable, Peña ya tiene sus proyectos en mente: "Estamos bien en la local y eso es muy bueno, pero apuntamos a seguir por ese camino en lo deportivo, queremos conseguir un predio para poder brindarle a los más chicos otro tipo de contención con otros deportes como basquet, voley, sumados a las disciplinas que ya tenemos. Pero la meta principal es recuperar el compromiso por el club, que la gente vuelva a la cancha y no se vaya", expresó.





>> Fiel a su gente

Daniel Peña descartó por completo unirse a otra lista. "Me ofrecieron ser Secretario en la lista "Unidad" que encabeza Juan Carlos Ortíz, pero en esa lista no está la gente que sí estuvo trabajando conmigo, y yo no les puedo fallar", contó quien -si bien falta definir los cargos-, iría junto a Jorge Sesé, Fabricio Ferrandiz, Mauricio Costa, Alejandro Aguero, Alejandro Jorquera y el "Máquina" Diaz, entre otros.



Hasta el momento, según Personería Jurídica hay 361 socios habilitados para votar y en esto se mostró en desacuerdo Peña que según contó, "Patricio González (responsable de Pers.Jurídica) me expresó que esa gente acreditó haber sido socio en algún momento. A mi me parece una falta de respeto a los socios que venían pagando su cuota".