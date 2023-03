Cuando parecía que el comienzo del Federal A había aquietado las turbulentas aguas en Sportivo Peñarol y de cara al debut como local contra Estudiantes de San Luis este próximo fin de semana, la postura radicalizada de la Comisión Directiva, que es opositora al presidente Oscar Cuevas, volvió a caldear todo. Es que con el argumento de que Cristian Bove ha sido declarado persona no grata, los dirigentes que intentaron suspender al presidente y luego, armar otro plantel contratando técnico y jugadores, ahora no quieren que se utilice el estadio 'Ramón Pablo Rojas' para que juegue Peñarol. En publicaciones periodísticas, incluso anticiparon que Bove tendría que alquilarlo. Esto último enfureció al técnico bohemio, que salió a responder con todo: 'Acá se terminó el tema de las declaraciones por los medios y las redes sociales. Yo me asesoré, recurrí al gremio de los entrenadores y decidimos ir judicialmente contra esos particulares que están obstaculizando mi trabajo. Hay un contrato avalado en AFA y ellos, sin sustento legal, ahora salen con esto que ya roza lo ridículo. No se dan cuenta el daño que le hacen a Peñarol, no a Bove ni a Cuevas. Están atentando contra el club. Es increíble. Espero se solucione pero vamos a ir contra cada uno de estos señores que han decidido esta locura'.

Peñarol debutará como local ante Estudiantes de San Luis por la segunda fecha de la Zona 2 del Federal A

Bove quiere hablar de fútbol, solamente. Pero la convulsionada realidad de Peñarol vuelve a entrar en escena: 'Nosotros tuvimos que hacer de todo para poder tener al plantel en cancha. Es más, partimos a La Pampa con apenas 8 futbolistas habilitados. Hoy tenemos ya a 27 pero no se puede pensar sólo en fútbol cuando está esa incertidumbre que incluso la vivimos en toda la pretemporada por esta postura de esta gente. La verdad, agota. Eso de escuchar que tengo que alquilar cancha para jugar con Peñarol me confirma que la falta de memoria, mata'.

El plantel del Bohemio ya tiene todas las habilitaciones de los jugadores incorporados

Ya entrando en lo que Peñarol le mostró ante Ferro, el repaso pese a la derrota es positivo para Bove: 'Dentro de la previa que no fue la ideal por todo lo que pasó, creo que respondieron todos. No nos superaron y cometimos un error en el primer gol de ellos. Nos desordenamos un poco pero lo superamos. Es más, llegamos al empate mal anulado. En el segundo tiempo, lo buscamos. Tuvimos más la pelota, generamos y en una jugada aislada, ya jugados al ataque y por otro error, nos convierten. Me quedo tranquilo porque vi mucho de lo que se trabajó en la pretemporada y eso indica que se hizo bien. Ahora, esperamos poder soltarnos más con Estudiantes. Vamos a entrenar hoy y mañana en el Bicentenario y la idea es terminar la preparación en nuestro estadio viernes y sábado'.