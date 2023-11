Parecía tema liquidado. Todo lo desprolijo en una temporada para el olvido parecía tener ese telón impiadoso con la goleada del domingo en la siesta en Río Cuarto, pero apareció una vida más y el desempate que sacó de la galera el Consejo Federal de AFA le dio una vida más a Peñarol. Y será al todo o nada en cancha de Güemes de Santiago del Estero este próximo domingo ante Centro Juventud Antoniana de Salta, que había quedo último en la Zona A y parecía condenado. Así, contra el tiempo, se activó el Plan Emergencia en Chimbas y el técnico Ricardo González empezó a rearmar el rompecabezas desde este martes, apuntando al viaje del viernes hacia Santiago del Estero.

La realidad de Peñarol es más que un rompecabezas. Con un plantel, el del Federal A, desmembrado y con varios jugadores que decidieron irse antes del final del torneo, antes de la última fecha fue todo un tema armarse para ir a Río Cuarto. Es más, varios nombres conocidos como Carlos Fernández, Emiliano González, Luis Argumoza, Francisco Salinas, Santiago Ceballos y Rodrigo Galván habían acordado con equipos del Regional Amateur teniendo aún contratos vigentes con Peñarol. Remarcando además, que de ese compromiso hay una deuda de tres meses en los salarios por la demora de la jueza que entiende en la causa que investiga la denuncia que hay sobre el manejo de los fondos en el club. Los futbolistas sufren ese atraso pero ante la chance de ir por la salvación, este martes varios se presentaron a entrenar nuevamente a las órdenes del Rulo González.

Fueron 14 los futbolistas que retomaron la agenda del Bohemio: Franco Puppo, Carlos Fernández, Roberto Martín, Luis Argumosa, Emiliano González, Reinaldo Alderete, Javier Gil, Matías Ivaceta, Francisco Salinas y Santiago Ceballos entre otros. Con este panorama, las perspectivas no son tan negativas para el entrenador. Hoy se reintegrará el goleador Federico Ortiz, teniendo casi plantel completo. Un paso adelante para lo que se viene.

"Es un momento extraño pero tenemos una vida más y vamos a dejar todo para aprovecharla. Acá se armó un plantel a principios de temporada con mucha gente de afuera y a los juveniles locales, no se los miró como se lo merecían. Antoniana tiene esa ventaja que tiene más plantel pero estoy convencido de que Peñarol se quedará en el Federal A por el enorme amor propio y el profesionalismo que tienen los que están hoy en el plantel. Vamos a trabajar intensamente hasta el viernes y viajaremos a Santiago a última hora para llegar el sábado, movernos y esperar ese partido que es la vida misma para todos nosotros", analizó Rulo González.

> El "Pipi" Salinas no se entrega

Nació en Peñarol. Se hizo en la cuna Bohemia y si hay alguien calificado para hablar del momento que viven en Chimbas es Francisco "Pipi" Salinas. El delantero que se bancó todas en esta temporada agria para su Peñarol, pero que ni lo pensó cuando salió la chance de tratar de salvar la categoría: "No nos vamos a entregar. Muchos de nosotros habíamos ya acordado con otros clubes para el Regional porque parecía que no se podía más, pero salió esta chance y pese a tener ya la palabra dada, lo analizamos con otros compañeros que también se habían ido a Rivadavia, Alianza y Trinidad e incluso, afuera de la provincia. No nos queremos entregar. La vamos a pelear con lo que nos queda y confiamos en tener la recompensa a todo lo que se sufrió en el año. Tenemos tres meses para atrás de salarios que nunca nos depositaron porque los tiempos de la justicia que está interviniendo no son los mismos que los del resto. Quedaron en depositarnos pero aun estamos esperando y todos tenemos nuestros compromisos. Pero ahora, vamos por el honor, por nuestro amor propio como jugadores".