De punta a punta. Sportivo Peñarol completó un año más que exitoso. Porque se adueñó del Torneo de Invierno y ayer se consagró también en el Torneo de Verano, logrando el "título del año" con la coincidencia que el rival en ambas finales fue Atenas de Pocito. El Bohemio y otra página más para su rica historia.

Otra vez ante el mismo rival y nuevamente con el mismo resultado. Peñarol logró escribir ayer otra página más de gloria tras consagrarse campeón del Torneo de Verano del fútbol sanjuanino. El Bohemio venció nuevamente a Atenas de Pocito, tal cual había pasado en el Torneo de Invierno, por lo tanto también se coronó campeón del año de la Liga Sanjuanina. Esta vez fue por 2 a 0 en una infartante definición por penales tras haber igualado 1 a 1 en tiempo reglamentario. Carlos Biasotti fue la figura atajando tres penales clave para la consagración.



En el fútbol los merecimientos no existen, pero si era por mérito Peñarol fue quien dominó a lo largo de los 90". Generó con los desbordes de Francisco Fernández y las asociaciones entre Santiago Ceballos y el "Pipi" Salinas. Al Mirasol le costó acomodarse y encima cuando iban 15" perdió a su goleador Kevin Bronvale por una discusión con Fernández, quien también vio la roja. Igual, el Bohemio continuó con su dominio y en los pies de Cantero tuvo sus ocasiones más claras pero siempre le faltó el toque final. Atenas en lo poco que generó en esa primera parte tuvo eficacia, porque a los 46" Wilfredo Bronvale no perdonó marcando el 1-0 para irse en ventaja al entretiempo.



En el complemento Peñarol se jugó todo y a los 4" ni Ceballos, ni Jorquera y tampoco Cantero pudieron conectar un centro que llegó desde un corner. Era clara la idea del Bohemio de ir al frente pero se topó con un planteo por demás defensivo del Mirasol y con eso era muy difícil entrarle, por eso a los 16" David Cano probó con un zapatazo desde afuera del área y dejó sin chances a Cejas marcando el 1-1 que abrió el partido nuevamente. El encuentro se hizo atrapante en la media hora que quedó, pero ninguno de los dos pudo romper el empate y la definición se trasladó a los penales.



Atenas abrió la tanda pero el "Willy" Bronvale le dio muy por abajo y la pelota se fue por encima del travesaño. Peñarol tenía la chance de ponerse arriba pero Cejas le contuvo el remate a Brizuela. Ahí comenzó el show de Biasotti porque Pol Bronvale le dio a ras de piso y el arquero atajó y en Peñarol Ernesto Ceballos no perdonó y puso el 1-0. En Atenas Enzo Guzmán eligió el palo izquierdo y Biasotti nuevamente atajó. Figueroa en el Bohemio le dio mal y la pelota se fue afuera. En Atenas fue Moreno, quien decidió patear al medio y Biasotti por tercera vez acertó dejando al Bohemio a medio paso del título, el encargado del penal decisivo fue Maxi Jorquera quien no perdonó y marcó el 2-0 decisivo que llenó de gloria a los chimberos.





Biasotti no pierde las mañas



Ya es eterno para el fútbol sanjuanino. Carlos Biasotti a sus 43 años sigue cosechando títulos para su extensa y rica trayectoria. Ayer fue clave para que Peñarol se consagre nuevamente campeón del fútbol sanjuanino. El arquero, que es pieza fundamental si de definición por penales se trata, ayer contuvo tres penales y al final del encuentro se mostró emocionado. “Sí, es mucha la emoción porque a mi edad cada entrenamiento cuesta un poco más, por eso esto se disfruta el doble. Esto es mérito de mis compañeros que trabajaron durante todo el año pensando en conseguir todo esto y acá están los resultados”, expresó mientras los hinchas le pedían fotos. “Hicimos un muy buen primer tiempo y era injusto el resultado, porque nos encontramos en desventaja por una jugada que definió muy bien Willy (Bronvale). Por eso en el segundo tiempo nos jugamos la vida y gracias a Dios se nos dio”, analizó. El arquero lleva bien la cuenta de la cantidad de vueltas olímpicas que dio: “Este es mi título número 13, no se cuantos años me queden en el fútbol por eso lo disfruto el doble”.

Ahora para el Bohemio que completó un año exitoso tras consagrarse campeón del año por haber ganado los dos torneos organizador por la Liga Sanjuanina, irá por una epopeya más. Es que este domingo se jugará la última carta para lograr la clasificación en el Federal “B” y porque no, pelear por un ascenso.