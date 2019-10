Goleador. Gabriel Pérez Tarifa trabaja mucho en el ataque de Peñarol que hoy irá a ganar en General Cerri.

A las 16, en General Cerri y con la firme convicción de ir a buscar esos puntos que increíblemente se le escaparon el sábado pasado, Sportivo Peñarol visitará hoy a Sansinena sabiendo que es un rival complejo pero que en estadísticas y rendimiento no está por encima del presente del Bohemio. El golpe contra Huracán Las Heras, más injusto que merecido, no hizo mella en el plantel que comanda Cristian Bove y con ese punto de apoyo que es la reacción anímica del grupo, Peñarol irá por una victoria de visitante, recordando que hace apenas una fecha atrás dio el gran golpe ganandole a Olimpo en Bahía Blanca. Ese día, demostró que puede afuera de San Juan y que la presión de festejar en Chimbas aun puede esperar para tratar de recuperar esos tres puntos que se le escaparon ante el Globito mendocino.



En lo futbolístico, el regreso de Mario Rebeco tras cumplir con la fecha de suspensión parece ser uno de los cambios que el entrenador Bohemio pondría. El mendocino jugó como volante por izquierda pero en su ausencia, Federico Paz hizo un gran partido el sábado pasado por lo que Bove medita la variante. El resto, podría tener la vuelta además de Alejandro Pérez quien no pudo jugar ante Huracán.

Huracán juega ante su gente

Huracán Las Heras de Mendoza, uno de los punteros de la Zona 2, recibirá mañana a Sportivo Estudiantes de San Luis, en el partido destacado de la novena fecha del torneo Federal A de fútbol, certamen que definirá dos ascensos a la Primera Nacional. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 16, en el estadio General San Martín de Mendoza, y será arbitrado por Pablo Núñez. Huracán suma 16 unidades y marcha en la cima de las posiciones junto con sus comprovincianos de Deportivo Maipú, que hoy viajarán a San Luis para visitar desde las 21.15 a Juventud Unida Universitario, con el arbitraje de Nahuel Viñas.



El programa completo de la novena jornada en la Zona 2 es el siguiente:



A las 16: Huracán Las Heras vs. Estudiantes de San Luis, Pablo Núñez.



A las 16: Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi vs. Villa Mitre de Bahía Blanca, Jonathan Correa.



A las 16: Sol de Mayo de Viedma vs. Ferro Carril Oeste de General Pico, Bruno Bocca.



A las 20.30: Olimpo de Bahía Blanca vs. Deportivo Madryn, César Ceballos.



A las 21.15: Juventud Unida Universitario de San Luis vs. Deportivo Maipú de Mendoza, Nahuel Viñas.



Libre: Camioneros de Luján.



Por la Zona 1, jugarán:



A las 17: Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) vs. San Martín de Formosa.



A las 21: Unión Sunchales vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Guillermo González.



A las 21: Crucero del Norte de Posadas vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Carlos Gariano.



A las 21: Douglas Haig de Pergamino vs. Sarmiento de Resistencia (Chaco), José Sandoval.