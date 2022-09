A 5 puntos del Reducido pero a 3 de zona de descenso, el presente de Peñarol en el Federal A vivirá una jornada decisiva cuando reciba a Juventud Unida Universitario de San Luis desde las 16 en el Bicentenario de Pocito. Será partido clave para el Bohemio que tendrá la obligación de ganar para meterse en el lote de los aspirantes al Reducido pero con el riesgo de caer en zona de peligro de permanencia en caso de no conseguir el triunfo ante los puntanos. En la fecha anterior, Peñarol se quedó con las manos vacías ante Liniers de Bahía Blanca y en la semana, el trabajo fue encontrar las respuestas para recuperar juego y contundencia. ¿El equipo? Fiel a su estilo, Bove eligió no confirmar nada pero las necesidades lo llevarán a poner un equipo con más presencia ofensiva y menos volantes de contención. La baja confirmada es la de Rubén Tarasco y su reemplazo un misterio, tal cual lo maneja su entrenador. Para Peñarol es ganar o ganar, pero Juventud no perdona.