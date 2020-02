Enredado. Alan Cantero no tuvo su mejor tarde. Lo marcaron bien y el pibe no pudo hacer lo que más sabe. Peñarol terminó sufriendo una derrota dolorosa, no pudo aprovechar el envión anímico que arrastraba.

Ni el miércoles último eran los mejores, ni ayer con la derrota son los peores. Pero Peñarol no pudo aprovechar el envión que traía después de haber eliminado a Desamparados por Copa Argentina y ayer cayó de local por 3 a 1 ante Estudiantes de San Luis en un encuentro válido por la 20ma fecha del Federal "A".

El Bohemio no puede enderezar su presente en este torneo, o mejor dicho, parece haberse estancado en la heroica clasificación copera que hoy lo tiene en los 32vos de la Copa donde enfrentará ni más ni menos que a Newell"s Old Boys. Está bien, Estudiantes no fue Desamparados. Pero el Peñarol de ayer, no fue el Peñarol que goleó al Víbora, y eso que mostró prácticamente la misma formación pero estuvo lejos de mostrar el juego aguerrido que se vio por la Copa donde cada contraataque era letal.

El primer tiempo fue chato, con muchas imprecisiones y sin goles. Enfrente Estudiantes tampoco mostró demasiado. Pero en el complemento la cosa cambio. El Bohemio con la urgencia de tener que salir a buscar el encuentro, lo pagó caro a los 5 cuando Israel Roldán a los 4" pegó en el momento justo. Con la ventaja Estudiantes se replegó y le cerró los espacios a un Peñarol que nunca le encontró la vuelta al partido. El pibe Espejo le cambió el aire al local y tuvo su ocasión, después vino la expulsión de Costi y Estudiantes se encontró con un tiro libre a los 40. Ejecutó Barrionuevo que le dio por debajo de la barrera para el 2-0. A los 49", Viturro cambió por gol un penal que le había cometido a Espejo, pero quedaba tiempo para mas y fue Estudiantes el que se animó: de contragolpe Díaz con Cuello se encargaron de marcar el 3-1 que decretó la historia y que dejó complicada la situación de Peñarol en un torneo donde todavía no pudo ganar.

> El próximo destino es Madryn

Para Peñarol ahora se viene un encuentro bravo. Deberá visitar a Deportivo Madryn en el Sur argentino con todo lo que implica el desgaste físico por la distancia a recorrer. El viaje está previsto para el miércoles por la noche sabiendo que será prácticamente un día viajando. El Bohemio suma dos empates y dos derrotas en lo que va del torneo: cayó ante Maipú y Ferro ambos de visitante y de local, igualó ante Cipolletti además de la igualdad de ayer.