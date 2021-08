Comenzó la segunda rueda con éxito para Sportivo Peñarol pero sorpresivamente y tal vez en el mejor momento de su campaña, el entrenador tucumano Salvador Mónaco se desvinculó del Bohemio aduciendo cuestiones personales. Esta salida que varias veces pudo adelantarse por la tensa relación que se generó en algún momento de la primera rueda del Federal A, precipitó la búsqueda de un técnico para que el domingo dirija al club frente a Cipolletti de Río Negro. Ayer, Mónaco se despidió del plantel y el cuerpo técnico que encabeza Hugo Moreno -que dirige la Primera local- trabajó con los futbolistas a puertas cerradas. Hoy, desde las 15 en el Bicentenario de Pocito, se volverán a reunir para trabajar y ahí estaría el nuevo entrenador. Desde la dirigencia de Peñarol hubo hermetismo absoluto para que no trascendiera el nombre del sucesor de Mónaco. Lo que sí está definido que será del medio sanjuanino y que habría estado dirigiendo en el fútbol local hasta que se cortó por la pandemia. Quedaron descartados los nombres de Ricardo Dillon y de Cristian Bove, además de quedar afuera de la consideración Víctor Nazareno Godoy quien fue acercado al club de Chimbas. En estas horas previas se terminarán de definir los detalles del nuevo técnico bohemio ya que en las últimas horas del martes se reunieron para cerrar el vínculo.

Oscar Cuevas, presidente de la Liga Sanjuanina y uno de los más influyentes en las decisiones de Peñarol, no quiso adelantar nada: "Hemos tenido reuniones con varios y avanzamos con un técnico local. Quedan cerrar detalles por lo que no queremos apresurarnos en dar el nombre hasta no tenerlo cerrado completamente. Es un momento decisivo para el club en el Federal A y no podemos cometer errores. Habíamos encontrado la regularidad para escalar en las posiciones y eso no se debe perder".

En tanto, el plantel se metió de cabeza a preparar el partido contra Cipolletti que en la primera rueda lo venció por 3-1. Será el domingo a partir de las 15 en la cancha del Sportivo Peñarol, en Chimbas, dejando de lado la opción de ir al Bicentenario de Pocito nuevamente.

Mónaco y una relación difícil

La llegada de Salvador Mónaco significó un cambio total en Peñarol. Llegó con 22 refuerzos y sacudió todo en Chimbas, con una sangría de varios históricos que pasaron a ser parte del torneo local. El único nombre que resistió en nuevo proceso fue el capitán y referente, Carlos Biasotti. El arquero se sostuvo pese a que Mónaco no lo tenía como titular y en la fecha 6 tras el empate 3-3 contra Sportivo Desamparados se precipitó todo. Hubo un desacuerdo manifiesto entre ambos y tardó dos fechas más en definirse cuando el hoy extécnico de Peñarol decidió la titularidad de Diego Pave en el arco y relegando a Biasotti a entrenar con la primera local.