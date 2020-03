Valor. El empate conseguido por Peñarol en el estadio lasherino es importante. El Bohemio continúa sumando en su afán de lograr la permanencia.

En un torneo tan complejo y un escenario duro como siempre se presenta la cancha del Globito de Las Heras, Peñarol sumó un importante punto ante Huracán en un encuentro válido por la 23ra fecha de la Zona 2 del Federal "A".

El Bohemio que venía entonado después de golear a Olimpo y que le permitió respirar en la zona de abajo, fue a un escenario difícil y le dio pelea a un rival que si bien hace seis encuentros que no gana, continúa metido entre los punteros de la zona.

A los 12 minutos, Carlos Biasotti se hizo enorme atajandole a Leonel Ceresole. El trámite se mantuvo equilibrado en la continuidad de la primera etapa y hubo poco para destacar en esa primera parte. En el complemento, Huracán fue quien salió a buscar el triunfo, pero las ideas no eran claras, mientras que el Bohemio tampoco proponía demasiado y por eso la paridad continuaba siendo lo más justo. Huracán, a los 25 tuvo otra ocasión cuando Cristian Lucero probó con un disparo que se fue apenas cerca del arquero sanjuanino. Peñarol intentó contestar de contragolpe pero no tuvo claridad y los delanteros chocaron siempre contra la defensa del local. Hernán Tifner pudo haber puesto en ventaja a Huracán tras conectó un cabezazo que se fue elevado. En Peñarol se fue expulsado por doble amarilla el lateral derecho Roberto Martín y al Bohemio no le quedó otra que seguir aguantando el resultado, el "lasherino" también perdió a Ulloa por roja directa a poco del final.

El pitazo del árbitro César Ceballo le bajó el telón a una tarde fructífera para el Bohemio que volvió a sumar, esta vez de visitante y ante uno de los candidatos de la zona por eso y ante la incertidumbre de no conocer el futuro inmediato del torneo, el empate alcanza mucho más valor.

Por la Zona 2 se dieron otros resultados en la jornada de ayer, Sol de Mayo de Viedma, rival directo de los sanjuaninos en la lucha por la permanencia, también sumó tras igualar 1 a 1 ante Cipolletti, aunque de local. Mientras que Sansinena igualó ante Ferro de General Pico 1 a 1 y Olimpo en Bahía Blanca dio claras muestras de recuperación tras ser goleado por Peñarol hace una semana y venció por 2 a 0 a Estudiantes de San Luis. La fecha había comenzado con el triunfo de Otamendi sobre Camioneros por 2 a 0 y el empate entre Juventud Unida ante Villa Mitre 0 a 0 en San Luis.



> A Sportivo le empataron sobre la hora

Desamparados no pudo aguantar hasta el final y empató ante Maipú 1 a 1 en un encuentro disputado en Puyuta. Sportivo se había puesto en ventaja a los 34 por medio de Ricardo Tapia, pero a dos minutos del final, Daniel Garro empató para el conjunto mendocino. Maipú perdió por expulsión al arquero Matías Alasia a los 27 del primer tiempo cuando salió mal a tapar un mano a mano con Bruno Rodríguez. A los 34, Tapia con un potente remate desde el sector derecho, marcó el 1 a 0. En el complemento, Sportivo había comenzado mejor, generó chances pero no tuvo efectividad. El tucumano Nélson Bejas, ignoró penal cuando Lamolla derribó en el área chica a Rodríguez. Pero Desamparados se tiró atrás y Maipú fue buscando la heroica, le llegó a los 43", el arquero Boiero salió mal a cortar un centro y Daniel Garro aprovechó para estampar el 1 a 1.