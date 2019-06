Elemental. Carlos Fernández se convirtió en uno de los pilares de la estructura de Peñarol a partir de su trabajo en el mediocampo.



Dicen que la historia se escribe con la letra de los ganadores y para Sportivo Peñarol llegó el momento de ir por una página más en su centenario ya que a partir de las 16 recibirá a Independiente de Chivilcoy en el partido de ida de la serie final por el Ascenso 2 del Regional Federal Amateur. Será el primer capítulo de esta doble jornada que tendrá final el próximo domingo en Buenos Aires y hoy toda la obligación será sanjuanina. Peñarol, que viene de dejar en el camino a San Martín de Mendoza en una serie marcada por la polémica que recién terminó de definirse en un escritorio del Tribunal de Disciplina pero que en la cancha ya había mostrado al Bohemio superior. Independiente no tuvo menos polémicas para dejar en el camino a El Linqueño ya que apenas se jugó una serie -el partido de ida- y luego, una decisión disciplinaria lo pudo en la final directamente. Los dos acarrean esa marca pero hoy es día de fútbol y una final que los depositará en el próximo Federal A está en juego. Nada más, ni nada menos.

Del lado de Peñarol no existe misterio alguno ya que con plantel completo, el técnico Cristian Bove repetirá formación con los mismos once que comenzaron la revancha de hace dos semanas ante San Martín de Mendoza. La potencia goleadora del Gatito Pereira, la movilidad del Bibi González, el talento de Facu González tienen sustento en el bloque defensivo que le da el resto. A eso apostará otra vez Peñarol. A esa entrega, a la personalidad de un plantel marcado por el oficio y la experiencia para buscar su diferencia y luego afrontar la revancha. El año pasado le tocó igual contra Camioneros y el empate en San Juan en el partido de ida, lo terminó condicionando. Ahora, no quieren repetir esa página y es lección aprendida en Chimbas.

Independiente tiene lo suyo. Sabe lo que busca, juega bien y apuesta al buen pie. Tiene nombres importantes como Slimmens que es su carta goleadora, pero el resto apuesta al fútbol de ataque y a buscar su destino en el arco contrario. Es final y está todo dicho. Hoy, Peñarol escribe su propia historia.

Los otros ascensos

Las otras llaves de esta serie decisiva del Regional Amateur tendrán acción este domingo. Por el Ascenso 1, en la revancha, Boxing Club de Río Gallegos recibirá a Circulo Deportivo de Mar del Plata a partir de las 15 y con la necesidad de revertir el 0-2 de la ida. Esta será la primera de las cuatro llaves que tendrá definición en la jornada de hoy.

Mientras que por el Ascenso 4, en el partido de ida, a partir de las 18 Guaraní Antonio Franco de Misiones será local ante Central Norte de Salta.

El Ascenso 2 comenzará a definirse recién el domingo 16 cuando Achirense de Córdoba reciba a Güemes de Santiago del Estero. Será la última de las llaves que termine la temporada del Regional Amateur ya que la revancha será el domingo 23.