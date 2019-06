Decisiones. Oscar Cuevas tendrá un fin de mes más que intenso porque Peñarol necesita definiciones y el presidente tendrá que resolver.

Tras el ascenso, los festejos y las felicitaciones, en Sportivo Peñarol ya empezó el Operativo Federal. Y es que en una carrera contra el tiempo, en Chimbas se abrieron varios frentes a resolver mirando el comienzo del Federal A. El prioritario es lo institucional, luego lo deportivo y también lo estructural. Sólo una persona es palabra autorizada en este momento feliz del Bohemio y Oscar Cuevas, el presidente, aborda cada uno de ellos.



En lo institucional, el plazo para renovación de autoridades vence el 4 de julio próximo y Cuevas indicó que quiere resolverlo cuanto antes. "Venimos trabajando con prórroga desde hace varios meses y ahora queremos resolver esa situación. La idea es llamar a asamblea antes de fin de junio y en lo personal, el proyecto es seguir. A pesar de que hubo siempre cierta resistencia en algunos socios, para mí la idea es seguir. Llegar a dos finales de un mismo torneo nacional en forma consecutiva no es poco y eso muestra el trabajo que se hizo. Así que la idea es continuar, siempre y cuando tengamos el respaldo de nuestros socios", abrió Cuevas analizando el momento institucional que es vital antes que todo.



Después, el Pato empezó a meterse en lo deportivo. "Con Cristian Bove estuvimos hablando mucho. Personalmente él me dijo que si yo seguía como presidente, él iba a continuar como director técnico. Ese es el compromiso y por eso la necesidad de resolver cuanto antes lo institucional. Porque uno entiende que Bove tenga ofertas por ahí y pese a que prioriza Peñarol, no se puede dilatar la decisión. Por ahora, él tiene una licencia de 5 días y en la local dirige su ayudante de campo, Mauricio Lara. En el tema plantel, la idea es sostener la base. Logramos armar un grupo muy bueno y no queremos desarmarlo porque lo ideal es potenciarlo con 5 o 6 refuerzos, para hacer pie en una categoría que no es sencilla. Los vamos a licenciar por dos semanas y luego ya arrancaríamos con la pretemporada, pero todo está sujeto a la renovación de autoridades", dijo.



Otro de los aspectos que enmarca el ascenso, es el crecimiento institucional y en ese proyecto, Cuevas tiene su visión particular: "El objetivo primordial sería la concreción del microestadio en el predio de Chimbas. Tenemos el lugar y sería de gran utilidad para la vida social y deportiva de Chimbas y toda esta zona de influencia. No es sencillo pero tenemos ese objetivo en mente".



Finalmente, Cuevas habló de lo que costó llegar y de lo duro que será mantenerse: "Acá fue un trabajo muy intenso. Catita Moreno y Juan estuvieron en todo momento. Se sumó también el intendente Gramajo y así fuimos superando adversidades. Lo mejor fue la calidad humana de todo el grupo. Desde el primer jugador hasta el utilero, todos aportaron lo mejor y terminamos así de felices. Pero para el Federal A hay que crecer. Recuperar socios, captar nuevos, armar comisiones, tener respaldo empresarial y como siempre, el apoyo del gobierno provincial. Así, solamente así, podremos sostener esto tan lindo que nos está tocando vivir pero tenemos que estar todos".