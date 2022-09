Era una semana clave desde todo punto de vista y terminó bien. Con dos partidos como local, el ideal era sumar seis de seis para terminar de reacomodarse en el final de la temporada y así fue nomás. Con un gol de Brian Nellen, Sportivo Peñarol venció por la mínima a Huracán Las Heras de Mendoza en el estadio del Bicentenario y quedó a 5 puntos de zona de Reducido y a 5 puntos de la zona del descenso cuando restan por jugar 9 puntos. Una victoria merecida, ajustada pero trascendental porque Peñarol logró resolver una instancia compleja que pudo en jaque el proceso de Bove y la presidencia de Oscar Cuevas pero con dos resultados positivos, puso orden y ahora tendrá que encarar los tres partidos que le faltan: Sansinena y Villa Mitre de visitante y Ciudad Bolívar como local. Tres rivales que están en zona de Reducido y que exigirán al Bohemio.

DESAHOGO. Era clave sumar de a tres y en el plantel de Peñarol, el triunfo se festejó como un campeonato para encarar los tres partidos del cierre con otra expectativa.



No fue sencilla la victoria de Peñarol y recién la pudo concretar en el segundo tiempo cuando mejoró con los cambios. En el primer tiempo, el mejor andar fue de Huracán que sin que le sobre nada, fue más simple que Peñarol y llegó con peligro en un par de ocasiones al arco de Leo Corti. Después de esa etapa en la que no pudo acomodarse, Peñarol metió mano a su banco en el complemento y con el ingreso de Brian Nellen encontró algo más de profundidad y llegada. Así, a los 28" una habilitación de Javier Martínez encontró al ex-San Martín, Nellen, para que venciera a Ignacio Acordino. Huracán lo presionó y le generó un par de chances que fueron resueltas con angustia en Peñarol. En el movimiento de cambios, el técnico sanjuanino intentó fortalecerse desde lo defensivo pero la expulsión de Maxi Alaniz le puso más suspenso y sufrimiento a una victoria que Peñarol no dejaría escapar, multiplicándose y sabiendo que los tres puntos valían mucho más que eso.



El resto

La fecha 31 abrió el sábado con la victoria de Liniers 2-0 sobre Villa Mitre y este domingo se completó con estos resultados: Círculo Deportivo 1-0 a Cipolletti, Sol de Mayo 2-0 a Camioneros, Independiente 2-1 a Estudiantes, Ferro 2-1 a Sansinena y Ciudad Bolívar 2-0 a Juventud Unida de San Luis, de visitante.