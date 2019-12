Pobre. Peñarol y Camioneros dividieron puntos en partido olvidable. No se sacaron ventajas en errores y aciertos.

En un partido en el que no tuvo todas consigo y mostró una de sus peores caras, Peñarol igualó sin goles contra Camioneros en un partido válido por la Zona B del Federal A. Mirando la parte medio llena del vaso al "Bohemio" este empate le permitió asegurarse su lugar en la próxima Copa Argentina.

El encuentro fue trabado desde el principio porque los bonaerenses salieron a plantear el partido de igual a igual y complicaron la tarea de los volantes locales, especialmente en la primera mitad del período inicial. La presión y el mejor aprovechamiento de los espacios del equipo visitante no se plasmó en el arco rival porque más allá de un centro de Campos que bajó de golpe y exigió a Biassotti y un tiro libre sobre el final de esa etapa ejecutado por González que rebotó en el poste del arco sanjuanino, Camioneros no generó mucho más. En esa primera mitad Peñarol, que había perdido por lesión a Alan Cantero a los 8 minutos; tuvo su chance, cuatro minutos más tarde, en un remate de Pérez Tarifa que provocó un rebote del arquero Agustín Gómez ante un remate esquinado que no pudo conectar el ingresado Gustavo Pereyra.

En el segundo tiempo el partido no cambio. Continuaron las lagunas creativas en ambas escuadras y la falta de claridad para generar alguna opción ofensiva que modificara el marcador.

Los entrenadores buscaron respuestas en los bancos. Cristian Bove mandó a la cancha a Sergio Viturro por Muñoz quien no peso en el armado de juego y Abel Alves hizo lo propio con Kevin Itabel que reemplazó a Campos. En las modificaciones tuvo mayor incidencia el ex jugador de Tigre que hizo circular mejor la pelota en su equipo pero no consiguió doblegar a la defensa sanjuanina.

El final los encontró a los dos aceptando una sufrida, por el calor reinante, igualdad de la que sacó provecho el equipo local.

>> Sportivo no levanta y ahora cayó en Bahía

Desamparados perdió ayer ante Olimpo en Bahía Blanca por 2 a 0 con goles de Fabricio Lenci. El Víbora no pudo repetir lo hecho en San Luis donde en su última presentación como visitante le había ganado a Estudiantes. Ayer cayó ante el Aurinegro que cortó una racha de seis derrotas consecutivas. Sportivo jugó con uno menos por la expulsión de Décimo en el primer tiempo, en tanto que Lenci erró un penal estrellando la pelota en el palo.