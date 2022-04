Lo importante era ganarlo. Sea como sea, sin que le sobre nada pero con la legitimidad de una victoria que buscó siempre y por la que dejó todo. Así, este Peñarol que tiene mucho más por ofrecer, terminó sacándose la mufa de encima logrando su primer triunfo en el Federal A, al superar merecidamente a Estudiantes de San Luis por 1-0, con un gol de Maximiliano Osurak en el inicio del complemento. No le sobró nada a Peñarol pero lo edificó a partir de la convicción de que era su momento de empezar a ganar en la temporada, con los destellos de Raúl Zelaya, la movilidad de Abel Peralta y la solidez de la zaga central de los dos Martínez que nunca dudaron. Con esos simples argumentos, más la entrega ilimitada de nombres como los de Lepe, Varona, More y Tarasco, pudo construir su primera alegría, como para volver a empezar de otra manera.

En ese arranque a toda presión que propuso a partir del adelantamiento de Peralta y Lepe, Peñarol fue más intenciones que juego. Le faltaba claridad en el tramo final pero así y todo fue más ambicioso que Estudiantes, parado decididamente para la contra desde el inicio. En ese escenario, la primera emoción fue del equipo puntano cuando Casa ganó en velocidad y metió el remate al primer palo para que Leo Corti respondiera. Fue un aviso. Peñarol tomó más precauciones y lo siguió buscando. A los 28" de esa primera etapa casi lo tiene cuando el tiro libre del zurdo Zelaya se estrelló en el travesaño de Martín Perelman.

En la próxima, Peñarol visitará al líder, Olimpo, en Bahía Blanca.

Lo mejor estaba por venir para el Bohemio y sería en el inicio mismo del complemento. Es que cuando iban 7", Zelaya metió una asistencia tremenda para poner a correr a Osurak, quien en una electrizante definición ganó en velocidad, midió el remate y fusiló a Perelman para poner el 1-0 que tanto necesitaban en Chimbas. Vino luego la esperable reacción de Estudiantes que movió el banco, cambió sistema y se fue encima de Peñarol. Lo inquietó con un par de cabezazos en el área pero Corti y sus defensores no parecían dispuestos a regalar nada de nada. Bove respondió con cambios también y ganó algo más de velocidad para la contra con el ingreso de Javier Martínez. Un par de contras con espacio casi le sirvieron el segundo gol a Peñarol, pero Lucas Saucedo en dos ocasiones no pudo resolverlo. Osurak incluso tuvo una más para liquidarlo pero no pudo con el arquero puntano, cuando todo parecía ya decidido.

La sobriedad de Leo Corti en el arco, la seguridad de la zaga central, la movilidad de los volantes externos como Varona y Zelaya, el equilibrio y la marca de la dupla Peralta-Lepe en el centro y la potencia de Osurak en el ataque fueron los pilares de una esperada victoria en Chimbas. Queda demasiado por mejorar pero con un triunfo encima, todo se hace más fácil. Lo buscó Peñarol siempre y lo terminó ganando con la justicia de esa propuesta. Para soltarse, para jugar mejor y más lindo, sobra tiempo y torneo.

Llegó el final con Peñarol aferrado a esa victoria que tanto necesitaba este nuevo proceso para empezar a creer. Se demoró cuatro fechas y costó demasiado, pero ese lastre es historia ya en Chimbas y ahora, el Federal A se mira diferente. Con los ojos de la victoria.

PROTAGONISTAS

CRISTIAN BOVE - DT Peñarol

"Nos costó demasiado, como ha sido todo el comienzo de la temporada. Pudimos convertir el gol y lo cerramos muy bien sin cometer errores. Es un triunfo que se necesitaba porque veníamos haciendo bien las cosas y perdíamos por detalles que hoy no se repitieron".

MAXI OSURAK - Delantero Peñarol

"Es una alegría enorme para todos. Necesitábamos empezar a ganar y creo que siempre tuvimos la actitud para ir a buscarlo. Fuimos más que el rival e incluso lo podríamos haber resuelto antes pero no lo definimos. Esto es un impulso grande para el futuro".