Cuando no se puede ganar, lo importante es no perder. Eso lo manejó a la perfección Sportivo Peñarol que en un discreto partido jugado en cancha de Gutiérrez Sport Club, rescató un empate sin goles con Huracán Las Heras en el marco de la fecha 14 del Torneo Federal A. El punto sirve por donde se lo mire en el Bohemio que se tuvo que rearmar en el camino a Mendoza prácticamente porque a las salidas que se produjeron en la ventana de pases, se le sumaron lesiones y molestias que llevaron al técnico Cristian Bove a trabajar en variantes sin afectar el modelo. En el primer tiempo todo fue demasiado pobre. Las limitaciones condenaron las aspiraciones de Huracán y Peñarol trató de sostenerlo desde el orden y la marca. No hubo demasiadas situaciones de gol en este primer parcial. En el complemento, y en especial en los primeros 10 minutos presionó más Huracán pero después fue parejo todo. Peñarol movió su banco para afirmar sus intenciones y lo controló sin sobresaltos. Es más, a los 45" un centro de Cesar More encontró la cabeza de Martínez pero el arquero mendocino tapó, en la más clara de todo el partido.

Ahora, Peñarol se prepara para recibir el miércoles en Chimbas al escolta, Sansinena en un partido que servirá de despegue definitivo de un Bohemio que aún no puede afirmarse del todo.



El resto de la fecha

La jornada 14 había comenzado el viernes con el triunfo de Liniers 1-0 sobre Villa Mitre. Este sábado se completó con la victoria de Camioneros 1-0 sobre Sol de Mayo, además del 1-1 entre Bolívar y Juventud Unida. Sansinena venció 2-0 a Ferro de Pico, mientras que Estudiantes de San Luis le ganó 1-0 a Independiente Chivilcoy. Finalmente, Cipolletti goleó 4-2 a Círculo Deportivo, próximo anfitrión de Desamparados el miércoles.