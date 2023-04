No será un partido más. Urgido, necesitado, presionado por los resultados que no han sido positivos en este comienzo de temporada, Sportivo Peñarol afrontará hoy, desde las 16, un clásico que tendrá condimentos extra. Será contra el San Martín mendocino, con el que definió ese ascenso al Federal A, pero hoy sabiendo que una victoria de local es clave y elemental para sostener un proceso que tambalea feo. En seis fechas, Peñarol no pudo ganar todavía y está hundido en el fondo de la Zona B. El técnico Bove guardó cartas, jugó al misterio y prefirió esperar para poder armar el mejor equipo que lo saque de este momento. Sin confirmación, Peñarol iría con Puppo; Lautaro Yoco, Lucas Irusta, Tobías Galván y Roberto Martín; Pablo Costi, Santiago Mendoza, Carlos Fernández y Mateo Ruiz Díaz; Paulo Oballes y Francisco Salinas. Del otro lado, el Chacarero pondría a Abraham; Alexis Viscarra, Mariano Pieres, Julio Villarino y Nicolás Pacheco; Facundo Ezequiel Tello, Laureano Rodríguez, Iván Luis Leszczuk y Matías Navarro o Jonás Ale Corvalán, Ignacio Morales y Marcelo Argüello, buscando un triunfo que lo ponga en la parta alta.