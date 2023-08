La bomba que estalló hace unos días en Sportivo Peñarol y que dio a conocer DIARIO DE CUYO derivó en que la Justicia tome cartas en el asunto. Este martes la titular del Segundo Juzgado de Instrucción María Irene Moya citó a declarar a la cúpula dirigencial de Sportivo Peñarol que deberán presentarse entre jueves y viernes para dar a conocer su versión. El caso salió a la luz en las últimas horas del jueves a través de una nota de este medio, tras conocerse un faltante de unos 8 millones de pesos que ingresaron a la cuenta bancaria del club, que al parecer alguien ocupó pero que no se rindieron en las cuentas.

A pedido de la fiscal Claudia Salica, la titular del Segundo Juzgado de Instrucción citó a declarar de manera informativa no testimonial al presidente Oscar Cuevas, el secretario Javier Guillén y el tesorero Miguel Ángel Riveros. Los tres deberán hacerse presente el jueves a las 8 de la mañana en el Juzgado que lleva la causa. En tanto que el viernes a las 9, deberán hacerse presentes las otras personas que se cree fueron parte de los movimientos de ese dinero, entre los cuales se destacan el hijo del presidente, dos ex futbolistas de Peñarol, dirigentes y hasta un familiar de un ex entrenador. Se trata de Rodolfo Gutiérrez, Guillermo Perchieu, Teresa Isabel Cejas, Teodoro Quevedo, Nelson Edgardo López, Santiago Azstis, Pablo Costi, Morales Taschert, Germán Vicentela, Sandra González y Andrés Emanuel Gómez Cuevas.

Quien hizo público el caso fue el secretario del club Javier Guillén quien explicó que tenía problemas desde el mes de mayo por ese dinero. El principal sponsor estatal que solventa en gran parte el presupuesto del club emitió un pago que ingresó a la cuenta bancaria de Peñarol en los primeros días de mayo. El dinero, que totalizaba 8 millones de pesos, correspondía al pago de marzo y abril. Según la versión del secretario, la Comisión Directiva había dado de baja a las claves bancarias debido al conflicto dirigencial existente con el presidente Cuevas, pero la plata igual se retiró.

"El dinero ingresó al banco y Cuevas la sacó por homebanking", expresó sin tapujos. La Comisión Directiva se enteró de la situación porque los socios hicieron una denuncia penal que fue derivada luego al Segundo Juzgado de Instrucción. Según Guillén en la denuncia los socios mencionan que Cuevas sacó el dinero: "Quedamos involucrados nosotros para explicar el movimiento de la plata, porque nosotros somos las firmas autorizadas pero le habíamos dado de baja y no tenemos trato con Cuevas prácticamente", se ofuscó el secretario.

Si bien la denuncia estaría realizada en mayo y la investigación está en curso para la Justicia, el hecho trascendió públicamente el jueves porque, según contó el secretario, al club le ingresaron recientemente 16 millones (correspondientes a los últimos cuatro meses) que no puede hacer uso hasta que solucione el tema judicial, legal y administrativo, pues el club tiene la prórroga vencida el 30 de junio y al tener el mandato vencido, el banco no puede autorizar el retiro del dinero.

En tanto que el conflicto dirigencial continuó tras las fuertes declaraciones de Guillén, es que el viernes en reunión de Comisión, decidieron suspender de su cargo a Guillén. El polémico caso que envuelve Peñarol podría comenzar a esclarecerse este jueves cuando comiencen las declaraciones de las personas involucradas.