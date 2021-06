Peñarol no lo supo aguantar. Tuvo reacción y coraje de sobra para levantarse y revertir el marcador pero le perdonó la vida a su rival y terminó lamentando otro empate. Ayer, igualó 3 a 3 ante Sansinena de General Cerri en un encuentro disputado en el Bicentenario que cerró la 7ma fecha del Federal A. El Bohemio lo lamentó porque era un partido clave para despegar. Ya venía de empatar por el mismo marcador ante Desamparados pero ayer nuevamente por sus errores y por no poder cerrar el encuentro, terminó logrando un punto que poco suma. Es que en los siete encuentros disputados solo ganó en su debut y de ahí en más plasmó más dudas que certezas dentro del campo de juego.



Ayer comenzó ganando casi desde los vestuarios cuando al minuto de juego le convirtieron penal a Leandro Espejo y la "joyita" del Bohemio se encargó de cambiar por gol. El 1 a 0 prematuro de Peñarol no le cambió los planes a Sansinena que mantuvo el orden, supo sacarle provecho a las pelotas paradas y en 6 minutos dio vuelta el marcador. Primero a los 7" cuando Emanuel Tamalet se elevó de cabeza en el punto penal para conectar un centro y anotar el 1-1 y después a los 13 cuando otra vez por la misma vía, Gonzalo Achares aprovechó un rebote por el segundo palo para convertir el 2 a 1. Quedaba mucho en ese primer tiempo pero Peñarol no encontró los caminos para abrir algún surco en el esquema de los bonaerenses que apostaron, inteligentes, a defender el resultado.



En el inicio del complemento Salvador Monaco realizó tres cambios buscando hacer un equipo más ofensivo. El cambio de aire parecía caerle bien al Bohemio que a los 8 tuvo la más clara con un remate de Chiquichano que se estrelló en el travesaño y en el rebote Da Silva conectó pero tapó Vaccaneo. Era un aviso porque a los 14 el Bohemio tradujo ese dominio en el marcador cuando Chiquichano recibió por la izquierda y cambió de frente para que Eloy Rodríguez le diera como venía para marcar el, hasta ese momento, justo empate. Pero Peñarol continuó con su su firme andar. A los 19 ganó un tiro libre en la puerta del área grande y Julio Montero con una fenomenal ejecución la colgó en el ángulo. El 3 a 2 le sentó bien al Bohemio que pudo haber aumentado diferencias pero le perdonó la vida a Sansinena. La visita se sacudió y a los 29m tras un lateral, la pelota cayó en el área y Bianchi, de taco, la empujó al arco para el 3-3. En los 15 minutos que quedaron, ambos buscaron la ventaja pero ya era tarde para Peñarol que si bien es letal en su ataque, sigue sin encontrar la llave para cerrar los partidos y continúa sin poder festejar en el torneo.

Próxima fecha

En la próxima fecha Peñarol visitará a Juventud Unida en San Luis y Desamparados recibirá a Independiente de Chivilcoy. La fecha se jugaría entre lunes y martes próximos.